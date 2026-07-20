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Stellantis nomina Matt Vandyke CEO di Cam e Branden Cotè CEO di Jeep

di Italpress - 20 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis annuncia oggi la nomina di due manager di comprovata esperienza nel settore automobilistico alla guida dei marchi Ram e Jeep. Matt VanDyke è stato nominato nuovo CEO del marchio Ram, con effetto dal 20 luglio. VanDyke succede a Tim Kuniskis, che nel luglio 2025 è stato nominato responsabile dei marchi americani, della strategia di marketing e retail di Stellantis North America, mantenendo al contempo la guida del marchio Ram. Branden Cotè è stato nominato nuovo CEO del marchio Jeep, con effetto dal 3 agosto. Cotè succede a Bob Broderdorf, alla guida del marchio dal febbraio 2025, il quale prenderà un congedo per malattia. Al suo rientro, Broderdorf assumerà un nuovo ruolo di leadership all’interno dell’Azienda. Queste nomine rientrano nella strategia del CEO di Stellantis Antonio Filosa volta a costruire un team di manager esperti, pronti a sostenere il piano di crescita dell’Azienda. Entrambi i manager riporteranno direttamente a Tim Kuniskis.VanDyke entra in Ram portando con sè una consolidata esperienza nel settore automotive, più recentemente ha ricoperto il ruolo di presidente di Shift Digital, una delle principali società di marketing digitale che ha lavorato con alcuni dei marchi automobilistici più riconoscibili al mondo. Prima di entrare in Shift, è stato CEO di FordDirect e ha ricoperto diversi incarichi presso Ford Motor Company, tra cui Head of US Marketing, VP Marketing, Ford of Europe e Head of Global Marketing, Sales and Service per Lincoln. Cotè entra in Jeep forte di vent’anni di esperienza alla guida delle attività retail, sia presso case automobilistiche sia nell’ambito della rete dei concessionari. Più di recente, con AutoNation, ha ricoperto il ruolo di Brand President guidando diversi marchi di alto livello. In precedenza, ha ricoperto ruoli di leadership presso Aston Martin Lagonda Ltd, Canoo e Mercedes-AMG/Mercedes-Benz USA, oltre che in altre aziende del settore automobilistico e della distribuzione.“Matt e Branden sono leader di comprovata esperienza che faranno leva sui nostri successi per accompagnare questi iconici marchi americani nella loro prossima fase di crescita”, ha affermato Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, del marketing e della strategia di vendita di Stellantis North America. “Le loro competenze e la profonda esperienza nel settore sono perfettamente in linea con il nostro obiettivo, semplice ma fondamentale e sempre orientato al cliente: offrire ai nostri clienti i marchi e i prodotti che amano e di cui si fidano. Desidero inoltre ringraziare Bob Broderdorf per l’eccezionale lavoro svolto alla guida di Jeep. Bob è un collega stimato e un professionista di grande valore, apprezzato da molti in tutta l’Azienda. Non vedo l’ora di continuare a lavorare con lui nel nuovo incarico”.

– Foto ufficio stampa Stellantis –(ITALPRESS).