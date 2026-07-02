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Stellantis Pro One, ad Hannover debutta il concept autonomo Smart Compact Van

di Italpress - 2 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis Pro One arriva all’IAA di Hannover con una presenza audace e distintiva, rispondendo alle esigenze in continua evoluzione dei professionisti del settore con una delle gamme di veicoli commerciali più complete sul mercato.

Con 1.000 mq di spazio espositivo, 13 veicoli in mostra e quattro marchi professionali rappresentati, Stellantis Pro One si prepara a una prima mondiale destinata a ridefinire le consegne urbane attraverso un approccio incentrato sul cliente per una logistica dell’ultimo miglio più efficiente e sostenibile.

Lo stand offre un percorso completo e coinvolgente attraverso l’intera gamma Stellantis Pro One, dalla micromobilità ai furgoni di grandi dimensioni, arricchito dalle soluzioni CustomFit e dalle conversioni specialistiche su misura per un’ampia gamma di applicazioni professionali. Stellantis CustomFit rafforza ulteriormente questa offerta fornendo personalizzazioni integrate in fabbrica, combinando trasformazioni interne con una rete globale di oltre 500 partner certificati per garantire un’integrazione perfetta, alta qualità e piena conformità agli standard di sicurezza. Da semplici adattamenti a conversioni altamente specializzate, il programma consente soluzioni su misura su larga scala.

Nel segmento C, lo Smart Compact Van recentemente presentato, fa la sua prima apparizione dal vivo, con interni completamente riprogettati e concepiti sulla base del feedback reale dei clienti e delle esigenze specifiche dell’uso professionale. Offre una soluzione altamente competitiva e incentrata sul conducente, che combina versatilità, modularità ed efficienza, con una gamma di funzionalità integrate progettate per supportare l’uso professionale quotidiano e migliorare la funzionalità a bordo, con opzioni di propulsione sia elettriche che a combustione interna.

Il momento clou della presentazione è la presentazione di Box on Wheels, un concept di veicolo autonomo rivoluzionario progettato per guidare l’evoluzione delle soluzioni di mobilità commerciale. Sarà svelato durante la conferenza stampa nel padiglione 13 il 14 settembre, come tappa fondamentale nella roadmap strategica di Stellantis Pro One, a testimonianza dell’ambizione dell’azienda di accelerare la sua trasformazione in un fornitore di ecosistemi completo per i clienti professionali.

“Sulla scia del successo del nostro piano strategico FaSTLAne 2030, presentato all’Investor Day, sono orgoglioso di presentare all’IAA di Hannover, insieme a Emanuele Cappellano, Head of Stellantis Pro One, gli ultimi sviluppi che plasmeranno il futuro di Stellantis Pro One”, ha dichiarato Eric Laforge, Senior Vice President di Stellantis Pro One.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).