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STEP FuturAbility District, a Milano nuova vita per l’installazione Future Trends

di Italpress - 23 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – STEP FuturAbility District, lo spazio tecnologico di divulgazione scientifica in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano, rinnova “Future Trends”, l’installazione che presenta le principali tendenze del futuro guidate dalla trasformazione digitale. Studi inediti e nuove ricerche hanno oggi una nuova veste digitale grazie a sofisticati ledwall bifacciali, che permettono una visualizzazione dei dati dinamica e immersiva. La nuova installazione sarà presentata al pubblico durante un weekend a ingresso gratuito su prenotazione sabato 26 e domenica 27 settembre tramite il sito www.steptothefuture.it .Future trends è sviluppata in collaborazione con Boston Consulting Group (BCG), Knowledge Partner di STEP FuturAbility District, e rappresenta la quarta tappa del percorso di visita. La nuova installazione si propone di esplorare le macro-tendenze del futuro guidate dalla trasformazione digitale individuate da BCG, mostrandone i tassi di crescita previsti a livello globale nei prossimi dieci anni. Il visitatore ha inoltre la possibilità di esplorare attraverso la realtà aumentata un futuro in cui robot, droni e autostrade del futuro intelligenti e tecnologiche saranno davvero a supporto quotidiano dell’uomo. L’introduzione dei ledwall digitali permette di consultare i dati di Boston Consulting Group sempre aggiornati, consegnando ai visitatori di STEP un’esperienza molto più coinvolgente e caratterizzata da una forte immersività e da contenuti visivi dinamici: uno spazio vibrante di luce e di dati in movimento in linea con l’estetica digitale degli altri step del percorso. Un’esperienza così assicura una maggiore capacità di coinvolgimento e di comprensione dei messaggi e dei contenuti presentati, aumentando l’efficacia di un racconto visivo dinamico e affascinante. I ledwall supportano differenti risoluzioni di pixel, presentano vari livelli di luminosità e possono ospitare contenuti indipendenti su ogni lato. La progettazione e la realizzazione del contenuto multimediale sono state affidate a Dotdotdot, studio di design specializzato nella creazione di percorsi esperienziali tra spazi fisici e digitali.“Nel percorso di STEP FuturAbility District la tappa “Future trends” è davvero una finestra sul futuro: un’installazione che oggi si arricchisce di tecnologia e di contenuti, a testimonianza del continuo impegno di STEP nella diffusione della cultura digitale – afferma Cristina Paciello, Head of STEP FuturAbility District -. Dalla sua inaugurazione nel 2022, abbiamo investito più di 6,5 milioni di euro in tecnologie, produzione e aggiornamenti di contenuti e allestimenti perchè STEP FuturAbility District fosse uno spazio sempre vivo, aggiornato e in continua evoluzione; un luogo di divulgazione scientifica aperto a tutti e a disposizione di tutti, dai giovani studenti agli anziani curiosi, dagli scettici ai professionisti e agli appassionati del tech. Il nostro obiettivo rimane rendere il futuro più accessibile e comprensibile, così che tutti possano vivere consapevolmente la trasformazione che è già in atto intorno a noi”.“Siamo lieti di dare continuità alla partnership con STEP FuturAbility District, uno spazio di accesso all’innovazione che abbiamo affiancato fin dal primo giorno. Attraverso i Future Trends portiamo tra le installazioni anche l’orientamento al futuro e all’innovazione di BCG, offrendo una fotografia aggiornata delle macro-tendenze che caratterizzano alcuni tra i principali settori a livello internazionale. Una collaborazione che ci permette di essere, insieme a STEP, protagonisti del futuro che contribuiamo a creare”, aggiunge Silvia Boschetti, EMC Marketing Senior Director di BCG.La nuova installazione è stata anche arricchita con tre nuove aree di ricerca che avranno ricadute dirette sulla vita quotidiana delle persone nel breve-medio termine.Space Economy e satelliti intelligenti: un ambito che tocca sostenibilità e connettività, dalla gestione dei dati satellitari per il monitoraggio climatico e la protezione della biodiversità, fino alle nuove infrastrutture per le telecomunicazioni globali. Digital Health: la tecnologia come abilitatrice di una medicina di precisione, sempre più personalizzata e preventiva. Con l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale e dell’analisi dei dati, la diagnostica avanzata e la telemedicina potenziano le diagnosi attraverso l’elaborazione di dati complessi. I sistemi sanitari diventano più efficienti e accessibili sul territorio.Digital Payments: nel settore dei pagamenti digitali le tecnologie stanno rendendo le transazioni invisibili, fluide e protette – dalla biometria alla blockchain – trasformando il modo in cui si scambia valore nella quotidianità.Questi tre inediti future trends si affiancano a quelli già presenti e aggiornati del percorso STEP e che riguardano l’Intelligenza Artificiale generativa e i Big Data, il motore invisibile della trasformazione che sta rivoluzionando ogni settore economico; la Robotica Avanzata, i Droni e sistemi Autonomi, che dall’uso prettamente militare stanno diventando protagonisti di una vasta gamma di applicazioni civili; l’IoT e la Smart Home, le cosiddette case intelligenti e connesse, e le Smart Highways e Smart Cities, per cui la tecnologia sta trasformando le infrastrutture autostradali e le città in ecosistemi senzienti, capaci di interagire con i propri abitanti per migliorarne la qualità della vita.Per ogni trend presentato nell’installazione, BCG costruisce una previsione di crescita pluriennale su un orizzonte di oltre 10 anni, distinguendo tra dati storici già osservati e proiezioni future. Il lavoro elabora, attraverso l’analisi BCG, i dati di diversi istituti di ricerca di mercato riconosciuti a livello internazionale, utilizzando le stime di crescita annua composta per costruire una traiettoria coerente nel tempo.I dati sono presentati a livello globale o europeo in base alla tematica e la loro selezione è pensata per rendere i trend concreti e vicini all’esperienza dei visitatori, con un’attenzione alla scala reale e alla diffusione delle tecnologie piuttosto che al solo valore finanziario dei mercati.STEP FuturAbility District rappresenta l’impegno di Fastweb + Vodafone nel promuovere la digitalizzazione del Paese, rendendo accessibili le competenze digitali fondamentali per affrontare le sfide future e offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di conoscere e comprendere le tecnologie emergenti.

– foto ufficio stampa Fastweb+Vodafone –(ITALPRESS).