Costume

Stop ai gettoni d’oro, la rivoluzione nei quiz TV diventa realtà

Premi immediatamente disponibili sul conto corrente, la fine gettoni d'oro nei quiz televisivi.

di Marzio Amoroso - 4 Febbraio 2026

Stop ai gettoni d’oro, inizia di una nuova fase per i premi televisivi italiani, una trasformazione che mette fine a una tradizione lunga decenni e che, per anni, aveva creato più complicazioni che vantaggi per i concorrenti. Dal 1° febbraio 2026, infatti, le vincite dei principali quiz di Mediaset – in particolare La Ruota della Fortuna e Chi vuol essere Milionario? – vengono corrisposte direttamente in denaro tramite bonifico bancario, già tassato alla fonte. Una svolta che non solo modernizza il sistema, ma risponde a richieste avanzate da tempo dagli stessi conduttori e dai partecipanti.

Un cambio epocale nei premi televisivi

Per anni i gettoni d’oro erano stati utilizzati come escamotage normativo, un retaggio di vecchie disposizioni che impedivano l’erogazione diretta di denaro nei giochi a premi. Con il tempo, però, questo sistema era diventato un ostacolo, la conversione dell’oro comportava perdite di valore, tempi lunghi e una gestione fiscale complessa.

Con la nuova modalità, invece, il premio viene accreditato in modo immediato e trasparente. La ritenuta d’acconto del 20% viene applicata automaticamente, evitando ai concorrenti ulteriori passaggi burocratici. Il risultato è un processo più lineare, più chiaro e finalmente allineato agli standard contemporanei.

Perché questo cambiamento era necessario

La pressione per superare il vecchio sistema era cresciuta negli ultimi anni. I concorrenti lamentavano da tempo la difficoltà nel monetizzare i gettoni, spesso venduti a un valore inferiore rispetto alla cifra vinta. Anche i conduttori più popolari avevano espresso il desiderio di un aggiornamento, sottolineando come il pubblico meritasse premi realmente fruibili.

La decisione di abbandonare i gettoni d’oro è stata quindi accolta come un atto di buon senso, capace di restituire ai giochi televisivi una dimensione più moderna e più equa. Stop ai gettoni d’oro non è soltanto uno slogan, ma un passaggio simbolico che chiude definitivamente un’epoca.

Cosa cambia per i concorrenti

Premi immediatamente disponibili sul conto corrente. Nessuna conversione dell’oro, quindi nessuna perdita di valore. Procedure fiscali semplificate, con tassazione già applicata. Maggiore trasparenza nella comunicazione delle vincite. Un concorrente che vince 20.000 euro, ad esempio, riceve direttamente la somma netta, senza dover attendere settimane per la vendita dei gettoni.

Uno sguardo al futuro

Questa trasformazione potrebbe aprire la strada a ulteriori innovazioni nel settore dei game show. La televisione generalista, sempre più in competizione con piattaforme digitali e format internazionali, ha bisogno di processi snelli e premi immediatamente comprensibili dal pubblico.