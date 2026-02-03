Attualità

Spariti i profili social di Corona: la mossa del Biscione

Sarebbe stata un'azione legale di Mediaset alla base della sparizione dal web di Corona e Falsissimo

di Maria Graziosi - 3 Febbraio 2026

È sparito Fabrizio Corona o, per dirla meglio, son spariti i suoi profili social su Meta. È mistero, il giallo che s’infittisce, sulla trama dello scontro giudiziario tra l’ex re dei paparazzi e l’ex presentatore del Grande Fratello Alfonso Signorini. Bagarre in cui, come è noto, ha preso posizione in maniera netta e decisa pure Mediaset. Che ha deciso di voler andare fino in fondo nella guerra a Falsissimo e al suo “volto”. Questa mattina, però, la notizia della “sparizione” dei profili campeggia ovunque. E rischia di trasformarsi in una nuova arma nell’arco dello stesso Corona.

La notizia è ovunque. I profili social di Fabrizio Corona e di Falsissimo non sono più online. Spariti, cancellati. Non si sa perché, né da chi. L’unica cosa certa è che la cancellazione degli account legati all’ex paparazzo non sono sarebbero stati disposti dalla magistratura. Che, nei giorni scorsi, si era “limitata” a chiedere la rimozione di due puntate e a impedire allo stesso Corona di citare elementi e contenuti su Signorini. “Costringendo” il volto di Falsissimo a virare su altri casi legati a Mediaset. Da Piersilvio Berlusconi fino a Gerry Scotti e alle letterine. Sollevando un altro vespaio di polemiche infinite.

La mossa di Mediaset

Il potente ufficio legale di Cologno Monzese sarebbe dietro la sparizione dei profili social di Fabrizio Corona. Oltre a Instagram, sarebbe sparito pure quello su TikTok. Bloccati, irraggiungibili. La mossa di Mediaset è stata quella di rivolgersi direttamente ai colossi di Big Tech. Asserendo che Corona avrebbe diffuso messaggi d’odio e contenuti diffamatori. Ma la vera arma nelle mani del Biscione è stata (ancora) un’altra. E cioè l’aver fatto notare alle piattaforme che Corona avrebbe utilizzato materiale coperto da copyright Mediaset. A quel punto è scattata la mannaia. Tutto bloccato, tutto sparito.