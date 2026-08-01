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Schengen stretta Spagna, Piantedosi: “Misura cautelativa”

Da oggi, per un mese, la polizia di frontiera italiana ha avviato controlli straordinari nei porti e negli aeroporti sui cittadini extra-Ue provenienti dalla Spagna

di Elizabeth Costello - 1 Agosto 2026

Stretta Schengen sulle frontiere: scattano i controlli sui voli e sulle navi dalla Spagna. Piantedosi: «Misura cautelativa».

Stretta Schengen su arrivi da Spagna

Da oggi, per un mese, la polizia di frontiera italiana ha avviato controlli straordinari nei porti e negli aeroporti sui cittadini extra-Ue provenienti dalla Spagna. La decisione è stata presa a seguito dei recenti e massicci arrivi registrati nell’enclave spagnola di Ceuta, nel Nord Africa, spingendo il ministero dell’Interno ad attivare verifiche mirate per prevenire potenziali flussi irregolari verso il territorio nazionale.

Parallelamente, il titolare del Viminale, Matteo Piantedosi, ha convenuto un’intesa con il prefetto di Parigi, Laurent Nuñez, per intensificare i pattugliamenti e i riscontri di sicurezza Schengen relativi agli arrivi dalla Spagna anche lungo la frontiera terrestre tra Italia e Francia.

Le parole di Piantedosi a Sabaudia

«Nessun impatto per i cittadini Ue». Intervenendo alla rassegna Sabaudia Incontra 2026, il ministro Piantedosi ha ridimensionato gli allarmismi, precisando la natura della misura.

«Non c’è nulla di grave – ha affermato-. È una misura molto importante, ma cautelativa, che abbiamo assunto per un mese e che potrà essere rivista. Si tratta di un dispositivo che gli Stati dell’Unione europea possono adottare in determinate situazioni, ripristinando controlli mirati e specifici nei confronti dei cittadini di Paesi terzi».

Il ministro ha ribadito che il provvedimento rispetta le norme del Trattato di Schengen e non inciderà sugli spostamenti dei cittadini comunitari.

«Non viene messa in discussione la libera circolazione dei cittadini europei-ha precisato-. I turisti italiani in Spagna e quelli spagnoli che vengono in Italia non subiranno nulla di diverso da quanto già accade».

La valutazione della sicurezza e i precedenti

A fondamento del provvedimento, una riunione straordinaria del Comitato di analisi e informazione sulla sicurezza delle frontiere e per il contrasto all’immigrazione, svolta alla presenza dei vertici dell’intelligence.

L’obiettivo — ha spiegato il ministro — svolgere una valutazione preventiva sui rischi di sicurezza legati a un’eventuale dispersione sul territorio europeo dei flussi giunti in Spagna.

Piantedosi ha infine ricordato come questa decisione segua la linea già adottata dall’Italia da oltre un anno lungo il confine orientale con la Slovenia. Qui i controlli straordinari di valico consentono di intercettare eventuali ingressi di cittadini di Paesi terzi che tentano di sfruttare le maglie della libera circolazione europea.