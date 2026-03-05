Italpress Notizie Motori

Striker, il nome del nuovo crossover Dacia

di Italpress - 5 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Striker è un nome potente, inequivocabilmente Dacia, immediatamente riconoscibile grazie alla sua desinenza “er”. La sua desinenza in “er”, proprio come Duster, Jogger e Bigster, lo colloca saldamente all’interno della famiglia Dacia. E’ un nome facile da pronunciare e dalla fonetica decisa.

Derivato dall’espressione universale “fare strike, centrare l’obiettivo”, incarna la sfida e riflette l’ambizione del Marchio. Striker è incisivo, audace e d’impatto. Trasmette la robustezza di un modello versatile, il compagno di viaggio ideale.

Così come il suo design, che sarà svelato martedì 10 marzo, Striker diffonde un’energia semplice, positiva e essenziale!

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

