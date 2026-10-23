Sul tempo e sulle relazioni, Song Dong occupa il MAO di Torino

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La mostra "Soul Out" e i preziosi oggetti umani

di Askanews - 23 Ottobre 2026

Torino, 23 ott. (askanews) – La grande poesia è “strana”, diceva il critico canonico Harold Bloom. Allo stesso modo è strano il grande progetto site specific che l’artista cinese Song Dong ha realizzato al MAO Museo d’Arte Orientale di Torino insieme all’istituzione stessa, trasformando il palazzo in un grande dispositivo artistico, ma soprattutto emotivo e umano, capace di generare una congerie di sensazioni e dare una forma, attraverso gli oggetti, al senso del tempo e dei legami. Entrare dentro la mostra “Soul Out” è davvero un entrare dentro una vita, che a mano a mano si svela essere in fondo la nostra.

“Questa mostra – ha detto ad askanews Davide Quadrio, direttore del MAO e co-curatore dell’esposizione – nasce come necessità rispetto al lavoro che facciamo all’interno del museo e siccome quest’anno abbiamo completamente ripensato la sezione Cina era proprio fondamentale avere qualcuno che capisse che cosa stavamo facendo. Quindi lavorando sull’oggetto culturale, lavorando non tanto più sull’arte, ma su quanto questi oggetti che sono all’interno del museo, che quindi sono musealizzati, sono oggetti che rappresentano culturalmente un livello di storia umana che è indipendente e in qualche modo separata anche dalla peculiarità culturale di ognuno di noi, diventa quindi un luogo non più della differenza ma della comunanza”.

Ci sono due installazioni che hanno tutte le caratteristiche per essere indimenticabili: la prima è la monumentale “Waste Not”, che attraversa molte sale del museo e raccoglie 10mila oggetti di uso comune della famiglia di Song Dong. Un grande magazzino dei sentimenti, dei ricordi, della perdita che ovviamente fa pensare all’accumulazione, ma più ci si addentra, più si capisce che stiamo parlando di sentimenti e non solo di oggetti. E poi c’è una grande installazione di luce, che ricorda Yayoi Kusama, e che è un vero snodo dell’esposizione.

“La sua arte – ha aggiunto Quadrio – è un’arte che ha a che fare con l’oggetto umano, a questo punto è diventato normale. Qui siamo per esempio all’interno dell’installazione, in qualche maniera più partecipativa, che abbiamo fatto con l’Accidente di Torino, si chiama ‘Borrow Lights’, prestare la luce, e sono 200 lampade che abbiamo raccolto all’interno del museo in un’opera che diventa, opera dell’artista sì, ma che diventa la luce di tutti, in cui tutti passeranno per entrare visitare il museo”.

Dire “oggetto umano” è molto importante, perché se spesso assistiamo alla reificazione delle persone, ossia all’essere considerate e trattate come cose, qui avviene il contrario, gli oggetti sono la misura dell’esperienza umana, prendono vita accanto a noi, ci sono testimoni e narratori. Come dice una delle frasi più celebri di Song Dong, che l’artista ha ripetuto anche a Torino

“L’arte è vita e la vita è arte”. Sembra una frase molto semplice, perfino banale, ma ascoltarla dopo avere fatto esperienza della mostra cambia tutto, se ne capisce la tranquilla e delicata profondità, se ne sente il valore di affetto e vicinanza, a tutti. Potrebbe anche essere una estrema sintesi dell’evoluzione del mondo dell’arte negli ultimi 50 anni, ma non è così importante ora. Adesso conta lasciare che l’arte ci tocchi e ci sussurri, ancora una volta, quello che non sappiamo di noi stessi, come fa il bellissimo e toccante video “Touching MY Father”, sospeso in una dimensione che è solo quella del nostro cuore.