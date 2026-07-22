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Suzuki Across Plug-in Hybrid, design rinnovato per l’ammiraglia da 309 cv

di Italpress - 22 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Suzuki presenta la nuova ammiraglia, ACROSS PLUG-IN HYBRID 2.5 TOP 4WD AT, un modello che combina prestazioni, efficienza, comfort e tecnologia, confermando il ruolo della Casa nel segmento dei SUV ibridi di dimensioni medio-grandi. Nuova Across Plug-in Hybrid si presenta con un design completamente nuovo, caratterizzato da linee moderne e decise, proporzioni muscolose e un’identità SUV ancora più marcata. Il nuovo frontale, i gruppi ottici Full LED e i nuovi cerchi da 18″ contribuiscono a rafforzare la presenza su strada del modello, disponibile anche in tre nuove colorazioni, nuovo Bianco, nuovo Grigio e nuovo Verde, che si aggiungono al Nero. L’abitacolo è stato profondamente aggiornato per offrire maggiore comfort, funzionalità e qualità percepita. La nuova architettura degli interni organizza in modo intuitivo comandi e display, mentre la dotazione comprende sedili anteriori riscaldabili, regolazione elettrica a 10 vie del sedile del conducente con memoria e supporto lombare elettrico, oltre alla regolazione elettrica del sedile passeggero, una novità per il modello.Il nuovo sistema Plug-in Hybrid rappresenta uno degli elementi centrali dell’evoluzione di Across. La combinazione tra il motore benzina 2.5 litri e due unità elettriche, supportate da una nuova batteria di trazione da 22,7 kWh, consente di raggiungere una potenza complessiva di 309 CV. Le prestazioni sono di assoluto rilievo, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi, mantenendo al tempo stesso i vantaggi della propulsione elettrificata nell’utilizzo quotidiano. La trazione integrale elettrica AllGrip E-Four, elemento distintivo della gamma Suzuki, assicura una gestione ottimizzata della coppia tra asse anteriore e posteriore, garantendo sicurezza, stabilità e controllo in differenti condizioni di guida. A disposizione del conducente ci sono le modalità Normal, Eco, Sport e Trail. Sul fronte della tecnologia, nuova Across Plug-in Hybrid introduce un cockpit digitale evoluto, con un quadro strumenti da 12,3″, un nuovo display centrale da 12,9″ e un Head-up Display. Il sistema infotainment supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless e integra funzionalità di connettività avanzate e comandi vocali.La dotazione di sicurezza è completata da un’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida, tra cui attentofrena (sistema di pre-collisione PCS), failafila (cruise control con radar dinamico DRCC + ACC), guidadritto (sistema mantenimento della corsia LTA e avviso superamento corsia LDA), Assistenza alla guida proattiva PDA, guardalastrada con il monitoraggio del conducente Driver Monitor e la telecamera a 360°. Comfort e versatilità restano elementi fondamentali del modello. La nuova Across offre un vano bagagli dalla capacità di 672 litri, che raggiunge 1.647 litri con i sedili posteriori abbattuti, confermandosi adatta tanto all’utilizzo quotidiano quanto ai lunghi viaggi. La nuova Suzuki Across Plug-in Hybrid 2.5 TOP 4WD AT è disponibile al prezzo di lancio di 55.900 euro chiavi in mano, IVA e MSS incluse, IPT e PFU escluse, con un vantaggio cliente di 4.500 euro per contratti entro il 30 settembre 2026.

– Foto ufficio stampa Suzuki Italia –(ITALPRESS).