Suzuki al salone internazionale Pescare Show 2026 di Rimini con due appuntamenti in programma

di Italpress - 11 Febbraio 2026

RIMINI (ITALPRESS) – Suzuki, vicina al mondo della pesca sportiva e partner storico della FIPSAS – la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, con cui Suzuki Italia condivide anche un forte impegno sui temi della sostenibilità ambientale – sarà presente al Pescare Show 2026 di Rimini con uno stand di circa 130 metri quadrati all’interno del Pad.C1. Suzuki presenterà una selezione della propria gamma di fuoribordo adatta alle esigenze dei fisherman, sia per l’impiego in mare sia per le acque interne. Suzuki ha in programma al Pescare Show 2026 due appuntamenti dedicati alla stampa e agli operatori del settore: venerdì 13, alle ore 14.00, presso il Padiglione C2 – palco Fishing Arena, si terrà la conferenza stampa Suzuki-FIPSAS, durante la quale verrà presentata ufficialmente la Suzuki Fishing Cup, il nuovo progetto sportivo che rafforza ulteriormente la collaborazione tra Suzuki e la Federazione. A seguire, sarà svelata al pubblico la nuova gamma BSC B-Tec Fishing, progettata specificamente per rispondere alle esigenze dei pescatori sportivi più evoluti.

Sempre venerdì 13, alle ore 15.00, presso il Padiglione C1 – stand 114 Tuccoli Marine – Suzuki, si terrà la conferenza stampa in cui verranno presentate le novità di prodotto del cantiere Nuova Tuccoli: T250VMax e i primi rendering del nuovo fisherman Tuccoli T235 SF, modello entry level della neonata categoria Executive Sport vessel (ESV). In primo piano ci sarà la Suzuki Stealth Line, declinata nelle potenze 150, 200, 300 e 350 HP, pensata per imbarcazioni da pesca di maggiori dimensioni. Grazie alla possibilità di installazioni multiple, questi motori sono ideali anche per unità ben oltre i 10 metri di lunghezza. I fuoribordo Suzuki Stealth Line si distinguono per l’esclusiva livrea Matte Black a finitura opaca e per l’adozione dei comandi Drive By Wire, che migliorano sensibilmente il feeling tra pilota e imbarcazione, a tutto vantaggio della precisione di guida.

Accanto ai propulsori ad alte prestazioni, Suzuki porterà al Pescare Show anche una gamma completa di fuoribordo dedicati ai piccoli natanti o utilizzabili come motori ausiliari, inclusi i modelli trasportabili e quelli appartenenti alla fascia “senza patente”. Al vertice di questa proposta si colloca il Suzuki DF40A EVO, anch’esso caratterizzato dalla livrea Matte Black. Dal punto di vista tecnico, il DF40A EVO mantiene tutte le soluzioni che hanno decretato il successo commerciale dei 40 HP Suzuki. Questo fuoribordo adotta un’architettura a tre cilindri, che consente di ottenere uno dei migliori rapporti peso/potenza della categoria: con soli 102 kg nella versione a gambo corto, è attualmente il 40 HP più leggero sul mercato, con un vantaggio di circa il 10% rispetto ai principali concorrenti.

Il motore utilizza una distribuzione DOHC a quattro valvole per cilindro, comandata da una catena pretensionata a bagno d’olio (Self Adjusting Timing Chain). Questa soluzione elimina la cinghia di distribuzione, incrementando l’affidabilità e riducendo i costi di manutenzione, un aspetto particolarmente importante per chi utilizza l’imbarcazione in modo intensivo, come spesso avviene nella pesca sportiva. Il DF40A EVO integra inoltre il sistema #consumameno (Suzuki Lean Burn), tecnologia che ottimizza in tempo reale la miscela aria-carburante, con benefici concreti in termini di consumi, emissioni e impatto ambientale. Per le attività di traina, il motore è dotato del sistema Suzuki Troll Mode, che consente una regolazione del regime minimo con incrementi di 50 giri/min fino a 1.200 giri/min, permettendo di adattare con precisione la velocità dell’imbarcazione al tipo di pesca praticata. Completa la dotazione un alternatore ad alta capacità da 19A, in grado di fornire 11,5A già sotto i 1.000 giri/min, valore sufficiente ad alimentare in modo continuativo l’elettronica di bordo, come ecoscandagli, chartplotter e strumenti di navigazione.

