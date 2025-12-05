Cronaca

Tatiana, parla Dragos: “Ha organizzato tutto lei”

La versione dell'amico: "Voleva restare da sola per un po'"

di Cristiana Flaminio - 5 Dicembre 2025

L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre

“Ha organizzato tutto lei”, così Dragos Ioan Gheormescu ha spiegato la sua posizione ai carabinieri dopo il ritrovamento di Tatiana Tramacere. La studentessa di Filosofia, 27 anni, era sparita da diversi giorni. Per la precisione, non si avevano più notizie di lei dal 24 ottobre scorso. E dopo lunghe ricerche, ansie e angosce, è stata rinvenuta in uno stanzino che si trovava nei pressi dell’abitazione del ragazzo 30enne di origini rumene.

Tatiana, la versione di Dragos: “Ha fatto tutto lei”

Stando a quanto ha riferito il 30enne ai carabinieri, Tatiana avrebbe chiesto a Dragos di aiutarla a “isolarsi dal mondo”. Aveva avuto dei giorni difficili, gli aveva raccontato. Avrebbe voluto “isolarsi dal mondo per un po’”. Gheormescu, nel suo racconto, sarebbe stato “l’unico di cui mi fido” per Tramacere. Insomma, sarebbe stata una sistemazione momentanea. La versione del ragazzo, dunque, tende a smentire le ipotesi che erano circolate già da qualche ora e che parlavano dell’idea di un sequestro di persona.

La visita in ospedale

Tatiana Tramacere è stata portata in ospedale dove i medici di Lecce l’hanno trovata in buono stato di salute. È stata accompagnata dal fratello Vladimir. Nella serata di ieri proprio Vladimir aveva recitato un ruolo decisivo nell’evoluzione della vicenda. Era riuscito a placare la folla che avrebbe voluto forzare il cordone delle forze dell’ordine sotto casa di Dragos. Era stato il primo a riabbracciare la sorella. Ora le indagini proseguono. Ma l’ipotesi dell’allontanamento volontario sembra prendere sempre più corpo.