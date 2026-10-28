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Allarme WhatsApp, come funziona la truffa della foto a visualizzazione unica

Il raggiro prende il via con l'arrivo di un messaggio trasmesso da un numero sconosciuto, spesso proveniente dall'estero

di Marzio Amoroso - 28 Ottobre 2026

Negli ultimi tempi il mondo della messaggistica istantanea fa i conti con una nuova e insidiosa minaccia informatica. Al centro degli attacchi ci sono le chat di WhatsApp e, in particolare, la funzione che permette di inviare contenuti multimediali che si cancellano automaticamente dopo la prima apertura. Questa dinamica non sfrutta virus informatici o malware capaci di rubare i dati del telefono con un semplice clic. Si tratta invece di una sofisticata forma di ingegneria sociale e di estorsione psicologica studiata per colpire il senso di vulnerabilità della vittima.

Il meccanismo della trappola digitale

Il raggiro prende il via con l’arrivo di un messaggio trasmesso da un numero sconosciuto, spesso proveniente dall’estero o comunque non salvato nella rubrica del telefono. Il testo allegato è solitamente minimale o del tutto assente, accompagnato unicamente da un contenuto visivo bloccato con il sistema della visualizzazione unica. A volte il mittente simula un errore di invio per stimolare la curiosità dell’utente. Spinto dal dubbio, il destinatario apre il file multimediale. Quello che appare sullo schermo è un’immagine forte, disturbante o a sfondo esplicito. Subito dopo, il sistema elimina il file in modo definitivo, impedendo qualsiasi verifica successiva.

Dalla curiosità al ricatto economico

Il momento critico scatta subito dopo la visualizzazione del contenuto. Il truffatore entra in azione inviando messaggi intimidatori e accuse infondate, sostenendo che l’utente ha compiuto un’azione grave. L’obiettivo dei criminali è generare uno stato di panico immediato, facendo leva sul timore della vergogna o sul giudizio di terze persone. Subito dopo partono le richieste di denaro, spesso sotto forma di bonifici istantanei, presentati come l’unico modo per comprare il silenzio ed evitare presunte conseguenze legali o sociali.

Perché pagare è un errore grave

Gli esperti di sicurezza ricordano che cedere al ricatto economico rappresenta la scelta peggiore. I criminali informatici non hanno alcuna intenzione di fermarsi dopo il primo pagamento, al contrario, considerano la vittima vulnerabile e continuano a pretendere somme sempre più alte. Inoltre, ricevere un contenuto non richiesto da un estraneo non rende in alcun modo il destinatario responsabile di un illecito. La legge tutela chi subisce tentativi di estorsione online.

Le contromisure efficaci per la sicurezza

Difendersi da questo schema fraudolento richiede sangue freddo e azioni mirate. La prima regola consiste nell’interrompere ogni contatto con il mittente, evitando di replicare alle minacce e azzerando qualsiasi transazione economica. È fondamentale procedere con il blocco immediato del contatto sospetto direttamente dall’applicazione. Subito dopo bisogna utilizzare la funzione di segnalazione integrata in WhatsApp per avvisare la piattaforma. Anche se la foto è sparita, le chat contenenti le minacce testuali restano visibili. È consigliabile salvare questi elementi tramite schermate di cattura dello schermo. In caso di insistenza o di richieste pressanti di denaro, il materiale raccolto deve essere presentato tempestivamente alle autorità competenti per una denuncia formale.

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