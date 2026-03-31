Salute

Tempo di primavera ed escursioni, come proteggerci dalle zecche e riconoscere i segnali del morbo di Lyme

Con l’arrivo della primavera tornano le zecche, piccoli parassiti, grandi rischi da non sottovalutare

di Gianluca Pascutti - 31 Marzo 2026

Con l’arrivo della primavera tornano le escursioni tra prati e boschi, insieme però a un rischio spesso sottovalutato, le zecche. Sono piccole, silenziose, difficili da notare, ma con alcune accortezze possiamo ridurre in modo significativo la possibilità di punture e complicazioni.

Cosa fare una volta rientrati a casa

La prima regola è il controllo. Una volta rientrati da un’uscita all’aperto, è utile esaminare con attenzione i vestiti, sbatterli all’esterno e poi verificare la pelle, soprattutto nelle zone più calde e nascoste del corpo. Le zecche tendono ad ancorarsi in punti come ascelle, inguine, dietro le ginocchia, cuoio capelluto.

Come comportarsi

Se ne troviamo una, la rimozione deve essere immediata e delicata. L’uso corretto di una pinzetta per sopracciglia è sufficiente. Si afferra la zecca il più vicino possibile alla pelle e si tira con un movimento lento e costante. È importante evitare rimedi improvvisati come olio, alcool o altre sostanze irritanti, perché potrebbero indurre la zecca a rigurgitare aumentando il rischio di trasmissione di agenti patogeni.

Un controllo quotidiano

Dopo l’estrazione, la zona va monitorata. Un lieve rossore nelle prime ore è normale. Se però nei giorni successivi, in genere entro una settimana, compare un arrossamento che si allarga progressivamente formando un eritema evidente, è consigliabile rivolgersi a uno specialista per valutare la necessità di una terapia antibiotica e di eventuali esami.

Quali sono i rischi

Il motivo è il possibile sviluppo del morbo di Lyme, un’infezione causata da batteri trasmessi da alcune specie di zecche. La malattia può iniziare con sintomi lievi e aspecifici, ma se non trattata può coinvolgere articolazioni, sistema nervoso e cuore. La diagnosi precoce e la terapia adeguata permettono nella maggior parte dei casi una completa guarigione. La prevenzione resta comunque l’arma più efficace, abbigliamento adeguato, controlli sistematici e attenzione ai segnali del corpo. Escursioni sì, ma con consapevolezza.