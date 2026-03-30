Attualità

Giornate della Vecchia, il colpo di coda dell’inverno arriva dall’Est

Tradizione e meteorologia si intrecciano, un fronte freddo dai Balcani conferma il mito contadino delle ultime giornate di marzo.

di Marzio Amoroso - 30 Marzo 2026

Le Giornate della Vecchia, gli ultimi tre giorni di marzo legati alla tradizione popolare che annuncia un ritorno improvviso del freddo, quest’anno trovano una sorprendente conferma nella realtà meteorologica. Proprio in queste ore, infatti, un fronte freddo proveniente dai Balcani sta entrando in Italia, determinando un peggioramento netto delle condizioni atmosferiche e un significativo abbassamento delle temperature, soprattutto lungo il versante adriatico, ma con effetti sensibili anche nelle aree interne.

Il fronte freddo: dinamica e impatto immediato

L’irruzione balcanica, sospinta da correnti nord-orientali, sta convogliando aria più fredda e secca verso la Penisola. Il primo settore a risentirne è l’Adriatico, dove si registrano già venti tesi, calo termico marcato e instabilità diffusa. Ma il raffreddamento non risparmierà l’entroterra, che nelle prossime ore vedrà un abbassamento delle massime e un ritorno di condizioni tipicamente tardo-invernali.

Il quadro è coerente con le dinamiche stagionali, la fine di marzo è spesso caratterizzata da oscillazioni termiche brusche, ma quest’anno la discesa fredda assume un’intensità superiore alla media, richiamando alla memoria proprio la tradizione dei giorni “prestati” da aprile a marzo.

La leggenda della Vecchia e la realtà meteorologica

Secondo il racconto popolare, una vecchia sicura dell’arrivo della primavera sfidò marzo, che per vendicarsi chiese tre giorni ad aprile e scatenò un’ondata di gelo. La simbologia è chiara, l’inverno non se ne va senza un ultimo colpo di coda. Quest’anno, la leggenda trova un parallelo concreto, l’ingresso del fronte freddo balcanico coincide perfettamente con il periodo tradizionale, trasformando un mito contadino in una sorprendente fotografia dell’attualità atmosferica.

Temperature in calo e instabilità: cosa aspettarsi

Nei prossimi giorni è atteso un calo termico deciso su Adriatico, Appennino e aree interne, accompagnato da venti di Bora che potranno generare anche mareggiate lungo le coste più esposte. L’atmosfera resterà instabile, con rovesci sparsi e nevicate sull’Appennino centrale, mentre il clima si manterrà più rigido del normale per la terza decade di marzo. Il raffreddamento sarà particolarmente evidente nelle ore serali e notturne.