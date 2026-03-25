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Terremoto a Massa Carrara: scosse sentite fino in Liguria

L'epicentro nel territorio apuano: per ora nessun danno segnalato alle cose

di Paolo Diacono - 25 Marzo 2026

Terremoto a Massa Carrara. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha reso noto che questa mattina, alle ore 8.13, si è registrata una scossa nell’area della provincia massese, in Toscana. La magnitudo del sisma registrato dall’Ingv sarebbe compresa in un range che va tra i 3.9 e i 4.4. Non sarebbe stato l’unico terremoto, quello di Massa Carrara, registratosi in questi giorni in Italia. Già, perché i sismografi hanno registrato due “scariche” anche nella zona di Messina.

Terremoto a Massa Carrara, i dati Ingv

Dopo l’annuncio è arrivato un quadro più preciso del sisma. Secondo gli analisti di Ingv, l’epicentro del terremoto registratosi a Massa Carrara è stato individuato in un’area a nord est della cittadina di Fosdinovo, nel territorio apuano. La scossa è stata localizzata a una profondità di undici chilometri. Per fortuna non sarebbe stato segnalato alcun danno alle cose. La paura, però, è stata tanta. E il sisma è stato avvertito in tutto il territorio circostante. Le scosse, infatti, si sono fatte sentire fino alla Lucchesia e poi in Liguria, tra La Spezia e Genova.

Le scosse a Messina

Prima del terremoto a Massa Carrara, era già stato segnalato il movimento tellurico in Sicilia. Un vero e proprio sciame sismico già nei giorni scorsi. La scossa importante si era verificata a due chilometri a sud di Castel di Lucio e a una profondità di 26 chilometri, magnitudo 4.1. Poi un’altra pesante a quattro chilometri da Pettineo, a una profondità di 27 chilometri. La magnitudo stimata è stata di 3.7. Prima e dopo, altre scosse. una di magnitudo 3.3 alle 19:06 sempre nella zona di Castel di Lucio (profondità di 21 km) e poi alle 19:15 di magnitudo 3.2 (a una profondità di 26 km).