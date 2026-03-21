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Terremoto alle isole Eolie: scosse nella notte, avvertite anche a Palermo

di Flavia Romani - 21 Marzo 2026

Un terremoto nella notte ha interessato l’area delle Isole Eolie, generando apprensione tra la popolazione. L’evento principale, registrato dalla Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha raggiunto una magnitudo di 4.3 ed è avvenuto alle ore 2:49. L’epicentro è stato localizzato in mare, nelle vicinanze dell’isola di Alicudi, a una profondità di circa 11 chilometri.

La scossa è stata distintamente avvertita non solo nelle isole dell’arcipelago, ma anche in diverse aree della Sicilia occidentale e nord-orientale. Segnalazioni sono arrivate da Palermo e da numerosi centri della provincia di Messina, dove molti residenti hanno riferito di essersi svegliati nel cuore della notte a causa del movimento tellurico. Il sisma è stato percepito anche oltre lo Stretto, in alcune zone della provincia di Reggio Calabria.

Terremoto alle Eolie, prima dell’evento principale una serie di scosse

Poco prima dell’evento principale, l’Ingv aveva già registrato un’altra scossa più intensa, di magnitudo 4.6, sempre nella stessa area. Questo primo movimento ha probabilmente anticipato lo sciame sismico che si è sviluppato nelle ore successive. Infatti, nell’arco di circa un’ora e mezza, i sismografi hanno rilevato almeno altre dodici scosse di minore intensità, con magnitudo comprese tra 3.0 e 2.0.

Si tratta di un fenomeno non insolito per una zona ad alta attività vulcanica e sismica come quella eoliana, ma la sequenza ravvicinata degli eventi ha comunque suscitato preoccupazione tra i residenti. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, ma le autorità continuano a monitorare la situazione con attenzione.

Gli esperti sottolineano che sciami sismici di questo tipo possono rientrare nella normale dinamica geologica dell’area, pur senza escludere ulteriori sviluppi. La popolazione è stata invitata alla prudenza e a seguire eventuali aggiornamenti forniti dagli enti competenti.