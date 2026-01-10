Attualità

Terremoto: scossa lungo costa della Calabria

Il sisma è stato avvertito anche dagli abitanti di Messina.

di Enzo Ricci - 10 Gennaio 2026

Un terremoto di magnitudo 5.1 è avvenuto alle 5.53 lungo la costa della Calabria sud orientale, con epicentro al largo della costa ionica, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria. La scossa è stata registrata in mare dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 65 chilometri ed è stata avvertita su tutto il territorio regionale.

Non sono stati evidenziati danni dovuti al terremoto

Nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni sono giunte alle sale operative dei vigili del fuoco in seguito al sisma. Lo hanno reso noto gli stessi vigili del fuoco su X.

Le parole di Domenico Costarella

“Non abbiamo rilevato danni a cose o persone in seguito alla scossa di terremoto”, ha confermato all’Adnkronos, Domenico Costarella, a capo della Protezione civile regionale calabrese. “Il sisma è stato avvertito così distintamente dalla popolazione proprio perché si è verificato in mare – ha aggiunto Costarella -. Come Protezione civile abbiamo eseguito immediatamente una ricognizione nei Comuni prospicienti l’epicentro e possiamo confermare che non c’è stato alcun danno. La nostra attività, lo ricordiamo, può essere esclusivamente preventiva e non predittiva, ma possiamo garantire che tutte le funzioni del nostro dipartimento sono costantemente in allerta”.

Il sisma del giorno prima nel bresciano

Un terremoto di magnitudo 3.5 era stato localizzato ieri pomeriggio alle 15.30 a 4 chilometri a ovest di Tignale (Brescia), sulla sponda lombarda del lago di Garda. Più distintamente è stato avvertito nel comune di Brenzone sul Garda, sulla sponda opposta del lago, di fronte a Tignale. Segnalazioni sono arrivate anche da Malcesine, sul Monte Baldo e in tutta la costa veronese del Garda, fino ad arrivare ad Affi, Bardolino e Rivoli Veronese, distanti circa venti chilometri dall’epicentro.