Attualità

Sciame sismico in Romagna, sei scosse nella notte

Epicentro tra Cesena e l'area toscana di Chiusi della Verna

di Pietro Pertosa - 5 Dicembre 2025

Sciame sismico in Romagna, nell’area di Verghereto in provincia di Forlì-Cesena. La scossa è stata registrata dall’istituto di geofisica e vulcanologia. La terra ha tremato anche in Toscana. Il fenomeno è iniziato nella serata di ieri, poco dopo le 22.30 (per la precisione alle 22.38) ed è proseguito fino alle 5.30 di questa mattina. La scossa più rilevante, la cui magnitudo è stata misurata in circa 2.5, si è registrata alle 3.36. Tra gli epicentri dello sciame sismico, oltre a Verghereto, pure il centro toscano di Chiusi della Verna.

Sciame sismico tra Romagna e Toscana

Un po’ di paura ma nessun danno è stato registrato nella notte a seguito degli episodi sismici che hanno interessato l’area centro-settentrionale. Adesso l’attenzione rimane alta. Non è una novità che in questo territorio appenninico la terra tremi. Era già accaduto nei mesi scorsi, era successo pure due anni fa. Quando una scossa di magnitudo 4.1, a Gambettola nella piana tra Cesena e Cesenatico, aveva messo in allarme i cittadini e imposto pure la chiusura delle scuole.

Cosa è successo questa notte

Le scosse avvertite dai sismografici dell’Istituto nazionale di vulcanologia e geologia sono state sei. Uno sciame sismico in piena regola quello che ha interessato Romagna e Toscana. Per fortuna, i singoli eventi sono stati di bassa intensità. La scossa più pesante ha segnato 2,5 gradi di magnitudo. Ma per ovvie ragioni la guardia adesso si alza. Gli analisti e gli esperti restano in osservazione per valutare cosa accadrà e se potranno esserci ulteriori eventi o se lo sciame può dichiararsi “finito”.