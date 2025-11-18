Cultura & Spettacolo

Il testamento delle Kessler: “Tutto in beneficenza”

Avevano già deciso tutto. La loro scelta riapre il dibattito sul tema del suicidio assistito

di Maria Graziosi - 18 Novembre 2025

Sempre insieme, c’è scritto anche nel loro testamento: le gemelle Kessler saranno sepolte in un’unica urna. Insieme alla loro madre e alle ceneri del cane Yello. Questa la volontà delle showgirl che hanno fatto girare la testa a un’Italia che si avviava a uscire dalle macerie del dopoguerra per entrare nell’era del boom economico. Su cosa sarebbe dovuto accadere dopo la loro morte, le sorelle hanno sempre avuto le idee chiarissime. E non le hanno mai nascoste nelle interviste e nelle dichiarazioni rilasciate negli ultimi anni.

Il testamento delle gemelle Kessler

Il lascito ereditario di Alice ed Ellen Kessler andrà tutto in beneficenza. Lo avevano già annunciato in un’intervista rilasciata, tempo fa, al giornale tedesco Munchner Merkur. In quell’occasione, le gemelle avevano già indicato chi sarebbero stati i beneficiari: “Medici Senza Frontiere, la Christoffel Blind Mission, Gut Aiderbichl, l’Unicef e l’Ordine di Malta”. Del resto, avevano spiegato, “non abbiamo figli né nipoti”. Quindi hanno potuto disporre dei loro beni decidendo di affidarli, adesso, alle organizzazioni di beneficenza.

Il retaggio e il dibattito

Ma c’è anche un altro aspetto della vicenda che costituirà l’eredità, o il testamento “pubblico” delle gemelle Kessler. La loro decisione di lasciare la vita sottoponendosi all’eutanasia. Lo stesso Munchner Merkur, nelle scorse ore, ha rivelato che Alice ed Ellen avevano scelto già da tempo la data della loro morte, fissandola al 17 novembre. Si sarebbero rivolti a un’organizzazione già sei mesi prima di sottoporsi alla procedura. La loro decisione ha riaperto il dibattito sui temi del suicidio assistito. In Germania ma pure in Italia. E anche questo, oggi, rappresenta un lascito di dibattito importante delle gemelle Kessler.