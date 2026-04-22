Tecnologia

WhatsApp Plus, l’abbonamento che cambia l’app senza stravolgerla

WhatsApp Plus si arricchisce nuovi strumenti pensati per chi vuole più ordine, più estetica e più controllo..

di Gianluca Pascutti - 22 Aprile 2026

WhatsApp sta testando alcune novità per aggiornare la sua piattaforma. L’arrivo di WhatsApp Plus, un abbonamento premium opzionale introduce funzioni avanzate pensate per chi usa l’app in modo intensivo. Il costo è fissato a 2,49 euro al mese, con una fase di test avviata su un numero ristretto di utenti Android e un’estensione prevista anche su iOS. L’obiettivo è aggiungere valore senza toccare la struttura gratuita che ha reso WhatsApp la piattaforma di messaggistica più usata al mondo.

Cosa offre davvero WhatsApp Plus

Il cuore dell’abbonamento è la personalizzazione avanzata. Gli utenti premium possono accedere a 18 temi esclusivi che modificano l’interfaccia in modo profondo, dalla palette cromatica fino all’icona dell’app, disponibile in 14 varianti. È un livello di controllo estetico che WhatsApp non aveva mai concesso prima e che risponde a una richiesta storica della community.

Nuovi effetti visivi

Accanto ai temi arrivano gli sticker premium animati, progettati per arricchire le conversazioni con effetti visivi che si sovrappongono alla chat. Sono contenuti esclusivi, visibili anche ai destinatari non abbonati, e rappresentano uno dei primi tentativi di WhatsApp di introdurre elementi “scenografici” senza compromettere la semplicità dell’app.

Suonerie esclusive e non solo

Un’altra novità molto attesa riguarda la gestione delle conversazioni. WhatsApp Plus permette di fissare fino a 20 chat in alto, superando il limite di tre della versione gratuita. Per chi usa WhatsApp come strumento di lavoro o coordinamento, questa funzione cambia davvero il ritmo quotidiano. Completano il pacchetto 10 suonerie esclusive e la possibilità di applicare impostazioni grafiche e sonore a più chat contemporaneamente, velocizzando la configurazione e rendendo l’esperienza più coerente.

Cosa non cambia per gli utenti

WhatsApp Plus non tocca le fondamenta del servizio. Messaggi, chiamate, videochiamate e crittografia end‑to‑end restano gratuiti per tutti. Non vengono introdotte pubblicità e non viene limitata alcuna funzione esistente. L’abbonamento aggiunge, non sottrae.

Perché Meta punta su questo modello

Con miliardi di utenti attivi, WhatsApp è un colosso globale che finora non aveva una forma di monetizzazione diretta per gli utenti privati. WhatsApp Plus rappresenta un primo passo verso un modello sostenibile, simile a quanto già avviene su altre piattaforme del gruppo, ma senza compromettere l’esperienza base.