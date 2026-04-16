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“Ti ammazzo di botte”: la verità sul caso Kean‑Pengwin che ha incendiato il web

Lo scontro tra l’attaccante della Fiorentina e il creator italo‑polacco diventa un caso nazionale tra calcio, social e televisione.

di Marzio Amoroso - 16 Aprile 2026

La vicenda tra Moise Kean e Kristian Pengwin esplode dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali, un fallimento che ha acceso discussioni in tutto il Paese. Tra le voci più dure c’è quella di Pengwin, tipster molto seguito, che commenta la prestazione degli Azzurri e in particolare quella di Kean. Il creator definisce un tiro sbagliato dall’attaccante come “l’immagine della sua stagione” e gli assegna un voto estremamente negativo. Le parole arrivano rapidamente al giocatore, che reagisce in privato con messaggi dai toni accesi. Kean accusa Pengwin di superare il limite della critica sportiva e lo invita a un confronto diretto. La conversazione, resa pubblica successivamente, trasforma un normale scambio social in un caso mediatico.

L’incontro sotto casa a Firenze e la tensione alle stelle

A quel punto intervengono Le Iene, che decidono di organizzare un faccia a faccia sotto l’abitazione fiorentina del calciatore. Quando Kean vede Pengwin arrivare accompagnato dalle telecamere, la situazione precipita. L’attaccante perde la calma e pronuncia frasi minacciose, tra cui “ti ammazzo di botte”, chiedendo all’influencer di allontanarsi immediatamente. Il clima si fa pesante anche per via di un riferimento alle origini di Pengwin, definito “polacco” in modo provocatorio. Il creator, che si identifica come italo‑polacco, mantiene un atteggiamento più controllato e ribadisce di essere lì per chiarire, non per alimentare lo scontro. L’inviato Stefano Corti interviene per evitare che la tensione sfoci in qualcosa di più grave, e Kean rientra in casa chiudendo bruscamente il confronto.

Le scuse del calciatore e il peso dell’immagine pubblica

A distanza di poche ore, Kean accetta di tornare sull’accaduto. Ammette che la scena non rappresenta un buon esempio per i giovani che lo seguono e riconosce di aver perso il controllo. Sottolinea però che, pur prendendo le distanze dai toni usati, non intende ritrattare le sue opinioni. Il caso si chiude formalmente con queste dichiarazioni, ma resta l’immagine di un episodio che ha messo in collisione calcio, social network e televisione, mostrando quanto rapidamente una critica sportiva possa trasformarsi in un cortocircuito mediatico.