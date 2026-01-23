Attualità

Ti chiama il +45? La truffa dietro le chiamate dalla Danimarca

I consigli: non richiamare, bloccare il numero, avere sempre cautela alla ricezione di telefonate da Paesi stranieri

di Giorgio Brescia - 23 Gennaio 2026

Negli ultimi giorni molti utenti italiani segnalano chiamate sospette provenienti da numeri con prefisso internazionale +45, assegnato alla Danimarca: dietro, una possibile truffa. In diversi casi il telefono squilla una sola volta oppure la linea cade subito dopo la risposta. L’assenza di contatti reali con il Paese nordico, un campanello d’allarme.

Il fenomeno delle chiamate brevi e senza risposta

Le telefonate con prefisso +45 arrivano spesso in orari casuali e non lasciano messaggi in segreteria. Chi risponde non sente alcuna voce oppure la chiamata si interrompe dopo pochi secondi. Questo comportamento rientra in uno schema noto alle autorità e agli esperti di sicurezza digitale, già osservato con altri prefissi esteri negli ultimi anni.

Numeri mascherati e chiamate che non partono dalla Danimarca

Il prefisso +45 non garantisce che la chiamata provenga realmente dalla Danimarca. I truffatori usano servizi VoIP che permettono di camuffare il numero reale. L’obiettivo resta attirare l’attenzione del destinatario e spingerlo a richiamare. In alcuni casi basta una risposta per segnalare che il numero è attivo e pronto per ulteriori tentativi.

Il rischio della richiamata e i costi nascosti

Richiamare un numero con prefisso +45 può esporre a tariffe elevate o a servizi a pagamento non richiesti. In altri casi il contatto serve solo a raccogliere informazioni, come la disponibilità dell’utente o il tipo di linea utilizzata. Questi dati possono alimentare successive campagne di spam o frodi più articolate.

Quando la chiamata può essere reale

Una telefonata dalla Danimarca può essere legittima solo in presenza di rapporti personali, lavorativi o commerciali con quel Paese. Chi ha inviato candidature, gestisce affari internazionali o ha contatti familiari all’estero può ricevere chiamate autentiche. In assenza di questi elementi, la probabilità di una chiamata indesiderata aumenta in modo significativo.

Il consiglio degli esperti

Gli esperti raccomandano di non rispondere e di non richiamare numeri internazionali sconosciuti. Bloccare il contatto e segnalarlo come spam riduce il rischio di ulteriori tentativi. La prudenza resta l’arma più efficace, soprattutto quando le chiamate si ripetono senza una motivazione chiara.

Leggi anche Telemarketing selvaggio, la stretta Agcom che non funziona