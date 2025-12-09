Attualità

Ticketmaster nella bufera: milioni di clienti pronti a fare causa

La notizia scuote il mercato dei biglietti per gli eventi: possibili implicazioni anche per il pubblico italiano

di Giorgio Brescia - 9 Dicembre 2025

Ticketmaster finisce nella bufera: un giudice statunitense ha indicato che milioni di clienti potranno procedere con una causa come class-action contro Live Nation e Ticketmaster per presunte pratiche anticoncorrenziali. La vicenda scuote il mercato dei biglietti e potrebbe avere riflessi anche in Europa.

Cosa è Ticketmaster

Ma chi è davvero Ticketmaster e cosa sta succedendo? Fondata nel 1976 negli Stati Uniti, Ticketmaster è diventata la piattaforma leader mondiale per la vendita di biglietti per concerti, eventi sportivi e spettacoli dal vivo.

La sua crescita si è accelerata negli anni ‘90 grazie all’espansione online. Nel 2010 è entrata a far parte di Live Nation Entertainment, gigante mondiale dell’intrattenimento dal vivo, dando vita a un colosso in grado di controllare gran parte della distribuzione di biglietti negli Stati Uniti e in molti mercati internazionali.

Oggi Ticketmaster gestisce milioni di transazioni all’anno, offrendo servizi digitali per la vendita, rivendita e gestione dei biglietti. La piattaforma è spesso la prima scelta per gli utenti, ma negli ultimi anni ha attirato critiche e indagini antitrust per i costi elevati e la presunta posizione dominante nel settore.

La vicenda legale

La nuova azione legale riguarda pratiche considerate anticoncorrenziali. L’accusa sostiene che Ticketmaster abbia manipolato il mercato dei biglietti, imponendo tariffe elevate e limitando la concorrenza. Secondo i ricorrenti, la piattaforma avrebbe favorito rivenditori esclusivi, obbligandoli a usare Ticketmaster e aumentando i prezzi per i clienti.

Il giudice ha indicato che la causa potrebbe procedere come class-action, aprendo la strada a milioni di consumatori americani a richiedere risarcimenti collettivi. Se confermata, l’azione legale potrebbe comportare danni economici miliardari e costringere Ticketmaster a rivedere le proprie pratiche commerciali.

Le implicazioni per il pubblico in Italia

Anche se la causa si svolge negli Stati Uniti, gli effetti potrebbero arrivare in Europa e in Italia. Ticketmaster gestisce eventi internazionali e molte vendite online riguardano artisti globali che attirano pure il pubblico italiano.

Un cambiamento nelle politiche della piattaforma potrebbe tradursi in migliori condizioni per l’acquisto dei biglietti, riduzione delle commissioni e maggiore trasparenza nei processi di vendita e rivendita.

Una notizia che scuote il mercato

La vicenda riporta all’attenzione il dibattito sul monopolio e le pratiche scorrette nel settore live.

Gli utenti italiani, abituati a utilizzare piattaforme internazionali, potrebbero trarre vantaggio da una maggiore concorrenza e regolamentazione. Allo stesso tempo, gli operatori del settore dovranno adattarsi a nuove regole e possibili limitazioni nelle commissioni.

Ticketmaster non è solo una piattaforma: rappresenta il cuore della distribuzione dei biglietti globali. La class-action in corso potrebbe cambiare il modo in cui acquistiamo e rivendiamo biglietti, aprendo nuove opportunità e rendendo il mercato più equo per gli utenti.