Elezioni Russia, Russia Unita primo partito, secondi i comunisti KPRF

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Questi i risultati preliminari del voto per il rinnovo della Duma

di Askanews - 21 Settembre 2026

Roma, 21 set. (askanews) – La presidente della Commissione elettorale centrale russa, Ella Pamfilova, ha annunciato i risultati preliminari delle elezioni per rinnovare la Duma, la Camera bassa del Parlamento del Paese, affermando che il partito di governo Russia Unita è in testa con il 52% dei voti, seguito dal Partito Comunista. “52% – Russia Unita (il partito di governo). Al secondo posto si colloca il Partito Comunista (KPRF) con il 13,67%. Al terzo posto partito liberaldemocratico LDPR con il 9,27%” , ha affermato.

Dopo lo scrutinio del 90,43 per cento delle schede, Russia unita è in testa alle elezioni per la Duma di Stato con il 57,86 per cento dei voti, il Partito comunista ottiene il 13,84 per cento, mentre il Partito liberal-democratico si attesta all’8,90 per cento. Nuova Gente raccoglie il 7,94 per cento dei consensi.

Russia giusta è invece al 4,95 per cento, appena sotto la soglia del 5 per cento necessaria per entrare alla Duma attraverso le liste di partito.