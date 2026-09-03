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Torino, Meloni: “Sicurezza difficile se i giudici scarcerano”

di Eleonora Manzo - 3 Settembre 2026

Da Torino è partita una scossa destinata ad andare oltre la cronaca giudiziaria. La scarcerazione di un uomo accusato di violenza sessuale nei confronti di una minorenne ha acceso un’immediata reazione politica e rimesso al centro il nodo che il centrodestra considera decisivo. La tenuta della risposta dello Stato sui reati che più allarmano i cittadini.

Per il centrodestra, il punto è semplice e politicamente potentissimo. Non basta rivendicare leggi più severe se poi, davanti a episodi che colpiscono così profondamente l’opinione pubblica, passa l’idea che la risposta dello Stato si fermi sul più bello. È dentro questa frattura tra domanda di sicurezza e percezione della giustizia che Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno scelto di intervenire con decisione.

Salvini lo ha fatto nel modo più diretto, riportando al centro la proposta della castrazione chimica, storica bandiera leghista sui reati sessuali. Una linea dura, certamente divisiva, ma che punta a dare un messaggio inequivocabile a un elettorato che chiede protezione, deterrenza e zero ambiguità. Meloni ha usato toni più istituzionali, ma il cuore politico del ragionamento non cambia. Come si può chiedere ai cittadini di avere fiducia nelle istituzioni se in casi del genere il segnale che arriva è quello di una risposta debole, incomprensibile o addirittura contraddittoria?

È qui che la destra gioca la sua partita più scoperta, e in fondo più coerente. Non limitarsi a registrare l’indignazione, ma trasformarla in un argomento politico più ampio. La sicurezza non può essere solo una parola d’ordine, deve diventare una filiera che regga dall’intervento delle forze dell’ordine fino alla percezione finale del cittadino. Se uno di questi passaggi salta, per la maggioranza salta l’intera credibilità del sistema. Da questo punto di vista, il caso Torino offre a Meloni e Salvini un terreno quasi inevitabile su cui alzare la voce. Perché è precisamente su episodi come questo che si misura la promessa di uno Stato capace di difendere, prevenire e punire.

Naturalmente il confine resta delicato. Il rischio di trasformare ogni decisione contestata in uno scontro politico con la magistratura esiste, ed è un rischio che in un ordinamento democratico non può essere ignorato. Ma sarebbe altrettanto sbagliato fingere che non esista un problema politico quando una vicenda di tale impatto produce nell’opinione pubblica la sensazione di un cortocircuito tra gravità dei fatti e immediatezza della risposta. È esattamente su questa percezione che il governo si muove, rivendicando il diritto – e in certa misura il dovere – di porre il tema.

Torino, allora, non è solo una notizia di cronaca giudiziaria. È il punto in cui tornano a intrecciarsi paura sociale, pressione mediatica e linea politica della maggioranza. Salvini usa il linguaggio più identitario della fermezza assoluta. Meloni insiste sulla tenuta complessiva dell’idea di sicurezza. Due registri diversi, una stessa direzione. Lo Stato non può permettersi zone grigie proprio nei casi che più allarmano i cittadini.

Ed è difficile pensare che la polemica si chiuda qui. Perché quando vicende come questa irrompono nel dibattito pubblico, non mettono in discussione solo una decisione o un singolo passaggio giudiziario, mettono sotto pressione l’intera architettura della risposta pubblica. E il centrodestra, su questo terreno, ha già scelto di non arretrare, convinto che la sicurezza resti il banco di prova più netto della forza e dell’autorevolezza dello Stato.

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