Torna il Grand Prix di fioretto Trofeo Inalpi

di Redazione - 2 Febbraio 2026

Grand Prix FIE di fioretto Trofeo Inalpi, unica tappa italiana ed europea e primo appuntamento del calendario internazionale Grand Prix FIE 2026. Il torneo è stato presentato in Sala Colonne alla presenza delle istituzioni. “Da sedici anni, il Trofeo Inalpi si conferma uno dei pilastri dell’offerta sportiva internazionale di Torino, consolidando il ruolo della nostra città come capitale mondiale della scherma, e ospitare l’unica tappa europea e italiana del Grand Prix FIE di fioretto è motivo di grande orgoglio – ha commentato l’assessore allo Sport Domenico Carretta -. L’Inalpi Arena è pronta a cambiare nuovamente veste e a trasformarsi nel palcoscenico di una sfida di grande livello, con i migliori talenti del fioretto mondiale che offriranno al pubblico tre giornate di agonismo e spettacolo”.

Nelle sedici edizioni del trofeo, sulle pedane del Pala Asti di Parco Ruffini prima e dell’Inalpi Arena dopo, si sono alternate ed hanno alzato il trofeo torinese vere e proprie icone del fioretto mondiale: da Valentina Vezzali, anche insieme allo storico Dream Team azzurro, ad Alice Volpi, da Alessio Foconi e Arianna Errigo ad Alexander Massialas, da Ka Long Cheung a Lee Kiefer, fino all’ultima edizione, che si è tinta completamente di azzurro con il trionfo di Tommaso Marini e Martina Favaretto.

L’evento si svolgerà anche quest’anno all’Inalpi Arena, intitolato da tre anni all’azienda lattiero-casearia cuneese con sede a Moretta che è il title sponsor dell’evento. A curare l’organizzazione l’Accademia Scherma Marchesa.

Il programma del trofeo, con disputa della sola prova individuale, prevede giovedì 5 febbraio le qualifiche femminili, venerdì 6 le qualifiche maschili, mentre sabato 7 le finali raduneranno sulle pedane dell’Inalpi Arena tutta l’eccellenza del fioretto mondiale, con assegnazione dei titoli a partire dalle ore 18. L’edizione 2026 aggiunge spettacolo allo spettacolo attraverso un binomio fra sport e musica: a introdurre le finali sarà uno show musicale che vedrà salire sul palco Sarah Toscano, Blind, Soniko e Francesca Miola, tre artisti emergenti della musica italiana.

Nella serata di venerdì 6 febbraio, alla vigilia delle finali, in omaggio al trofeo la Mole Antonelliana si accenderà con i colori e lì immagine del Grand Prix.

L’ingresso all’Inalpi Arena nelle giornate di qualifiche di giovedì e venerdì sarà gratuito, mentre i biglietti per assistere alle finali di sabato 7 febbraio sono acquistabili online sul circuito Vivaticket oppure presso la biglietteria dell’Inalpi Arena nei giorni dell’evento.

