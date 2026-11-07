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Torna lo smishing: la truffa via sms, i consigli della Polizia postale

Cosa sapere e cosa fare se ci arriva un messaggino sospetto

di Paolo Diacono - 7 Novembre 2026

Una nuova ondata di sms truffa: è lo smishing e se non stiamo attenti rischia di costarci molto caro. A dare l’allarme è stata la Polizia postale. Che ha dedicato un post sui suoi spazi web alla nuova “campagna” di sms mirati a ottenere dati, codici e password dagli utenti ignari. Sfruttando in maniera indebita il nome delle aziende del settore, in questo caso del provider di pagamenti digitali di Nexi, chiedono con urgenza informazioni ai cittadini. Chi abbocca consegna, in pratica, le chiavi del suo conto ai truffatori.

È tornato lo smishing: la truffa via sms

La Polizia postale mette dunque in guardia gli utenti. A non farsi prendere, innanzitutto, dall’urgenza. È una tecnica di manipolazione specifica. Mandandoci in agitazione, tentando di farci perdere la calma, i truffatori puntano a estorcerci soldi e informazioni. “I malintenzionati utilizzano il nome di Nexi per rendere il messaggio credibile e creare preoccupazione nel destinatario. Il testo dell’SMS – fanno sapere gli esperti delle forze dell’ordine avvisa di una presunta operazione non autorizzata e invita a contattare con urgenza il numero di telefono indicato nel messaggio”.

I consigli della Polizia postale

È bene sapere che le truffe passano sempre più dal digitale e che lo smishing rappresenta uno degli strumenti che più “frutta” alle bande di malintenzionati del web. I consigli dei poliziotti sono semplici ma efficaci: “Se ricevi un messaggio di questo tipo non chiamare il numero indicato nell’sms. Non comunicare password, Pin, codici Otp o dati della carta. Non cliccare su eventuali link presenti nel messaggio”. E ancora è bene verificare “direttamente dall’app o dall’area riservata ufficiale se risultano operazioni che non riconosci”. E, in ogni caso di dubbio, contattare direttamente Nexi “esclusivamente attraverso i recapiti reperiti sul sito ufficiale”.

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