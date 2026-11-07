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Nuova Zelanda, incerta la futura guida del Paese

Di poco avanti i Laburisti di Hipkins nello spoglio. Il possibile ruolo dei centristi dell'Opportunity Party

di Daniel Walker - 7 Novembre 2026

Chris Hipkins

Nuova Zelanda al voto: testa a testa sul filo del rasoio, lo stato dell’economia decide il futuro del Paese. I seggi si sono chiusi ovunque e lo spoglio delle schede per le elezioni generali è ufficialmente iniziato in un clima di forte incertezza.

Nuova Zelanda, quale esito del voto?

Le urne hanno chiamato i cittadini a rinnovare il Parlamento attraverso il sistema proporzionale personalizzato. L’esito atteso, al termine di una consultazione caratterizzata da un’elevata affluenza e oltre 1,6 milioni di voti espressi in anticipo.

Al centro della campagna elettorale si sono imposte le difficoltà economiche delle famiglie. L’aumento del costo della vita, un’inflazione persistente e un tasso di disoccupazione salito ai livelli più alti degli ultimi dieci anni hanno condizionato pesantemente l’orientamento dell’elettorato.

Il primo ministro uscente Christopher Luxon, alla guida del Partito Nazionale e della coalizione di centro-destra con ACT e New Zealand First, ha chiesto un nuovo mandato. Punta su promesse di stabilità fiscale e nessun nuovo aumento delle tasse.

Dall’altro lato, i Laburisti guidati da Chris Hipkins hanno incentrato la proposta politica sul sostegno al potere d’acquisto. E offrono esenzioni per le visite mediche e un calmiere sui trasporti pubblici.

Chi è avanti?

Le ultime proiezioni diffuse dai media locali come RNZ e NZ Herald e rilanciate dalle agenzie internazionali descrivono una gara sul filo del rasoio. Già una percentuale significativa di schede già scrutinata. Il blocco di centro-destra e l’alleanza di centro-sinistra – di poco avanti – non sembrano in grado di raggiungere in autonomia la quota di 66 seggi necessaria per governare.

In questo scenario di stallo potenziale, gli sguardi sono rivolti verso le formazioni minori.

In particolare, il partito centrista The Opportunity Party. Secondo le rilevazioni e i primi dati reali, ha superato la soglia di sbarramento del 5%, posizionandosi come possibile ago della bilancia.

Il suo risultato potrebbe rivelarsi decisivo nel determinare chi otterrà l’incarico di formare il prossimo governo neozelandese nelle trattative delle prossime ore.

Sul piano internazionale, la Nuova Zelanda paga la forte vulnerabilità di un’economia strettamente dipendente dal commercio globale.

Le tensioni geopolitiche e il conseguente shock sui prezzi dei carburanti hanno acuito la spinta inflazionistica e la crisi del costo della vita a livello locale.

Per rilanciare la posizione del Paese sui mercati esteri, il premier uscente Luxon ha promesso nuovi accordi di libero scambio proponendosi come “super venditore”. L’opposizione laburista punta solo a proteggere le famiglie dall’impatto dei rincari internazionali sui servizi primari.