Cronaca

Traffico internazionale di armi. La Guardia di Finanza di Gorizia sequestra un arsenale al confine

di Marzio Amoroso - 16 Dicembre 2025

La Guardia di Finanza di Gorizia ha smantellato un traffico internazionale di armi al confine orientale italiano, sequestrando un vasto arsenale pronto per essere immesso sul mercato illegale. I militari hanno rinvenuto cinque fucili d’assalto Kalashnikov AK‑47 e 356 cartucce, nascosti con cura all’interno di un veicolo in ingresso in Italia.

Controllo al valico di Sant’Andrea

L’operazione è scattata al valico sloveno di Sant’Andrea (Gorizia), punto strategico per i controlli transfrontalieri. La Compagnia della Guardia di Finanza di Monfalcone, insieme al Nucleo di Polizia Economico‑Finanziaria di Trieste – GICO, ha fermato un minivan con targa albanese diretto verso l’Italia.

A bordo viaggiavano due cittadini albanesi. Il loro comportamento nervoso ha insospettito i finanzieri, che hanno deciso di approfondire il controllo.

Armi nascoste nei bagagli

Durante l’ispezione, i militari di Gorizia hanno individuato una valigia dal peso anomalo. All’interno, tra scocca e rivestimento, erano occultati tre fucili Kalashnikov AK‑47. Le successive perquisizioni hanno portato alla scoperta di altri due fucili d’assalto, cinque caricatori e centinaia di munizioni, confermando l’esistenza di un traffico organizzato di armi da guerra.

Arresti e sequestro

Le armi e i telefoni cellulari dei due uomini sono stati sequestrati. Per entrambi è scattato l’arresto in flagranza per violazione della normativa sulle armi. L’azione rapida e coordinata ha impedito l’ingresso in Italia di armamenti ad alto potenziale offensivo.

Indagini internazionali e arresto in Albania

Le indagini, estese anche all’estero, hanno permesso di ricostruire la filiera del traffico. Le autorità italiane e albanesi hanno arrestato a Hot, in Albania, il presunto mittente dell’arsenale, ritenuto responsabile dell’organizzazione dell’invio delle armi verso l’Italia.