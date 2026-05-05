Cronaca

Tragedia a Venezia: 20enne trovato morto in laguna a San Polo

di Redazione - 5 Maggio 2026

Dramma nelle prime ore del mattino nella laguna di Venezia, dove un giovane di origini polacche è morto annegato. Il corpo senza vita del ragazzo di 20 anni è stato recuperato nelle acque della laguna, nei pressi della caserma della Guardia di Finanza nel sestiere di San Polo. L’allarme è scattato intorno alle 5:30, quando è stato segnalato un soccorso per persone in acqua in zona San Polo. Secondo le prime informazioni, il giovane faceva parte di un gruppo di tre persone cadute o gettatosi in laguna. Due ragazzi sono stati salvati da un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo è scomparso sotto la superficie dell’acqua senza più riemergere.

Ricerche in laguna a Venezia e recupero del corpo del giovane morto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due autopompe lagunari provenienti dalla sede di Venezia Dorsoduro, supportati dai sommozzatori del nucleo regionale. Le operazioni di ricerca si sono protratte per oltre un’ora, fino a quando, intorno alle 7:15, il corpo del giovane è stato individuato e recuperato dai sub. Presenti sul luogo della tragedia anche i Carabinieri e il personale sanitario del SUEM 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Sono attualmente in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione quanto successo nelle ore precedenti alla tragedia. Inclusa la posizione dei tre giovani e le circostanze che li hanno portati in acqua.