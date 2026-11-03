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Varsavia, allarme bomba su volo Lot da Londra: chiuso l’aeroporto di Modlin

Il Boeing 737 MAX con 181 persone a bordo è stato dirottato dallo scalo Chopin a Modlin dopo una segnalazione di possibile ordigno

di Enzo Ricci - 3 Novembre 2026

Momenti di tensione nei cieli polacchi. Un volo di linea della compagnia Lot Polish Airlines partito da Londra Heathrow e diretto all’aeroporto Chopin di Varsavia è stato costretto a un atterraggio non previsto nello scalo di Varsavia-Modlin dopo una segnalazione di allarme bomba a bordo. Secondo le autorità aeroportuali, il Boeing 737 MAX è atterrato alle 10:01 ora locale con 181 persone a bordo, appena pochi minuti dopo l’attivazione delle procedure di emergenza.

Le parole di Adam Szablowski

Il portavoce dell’aeroporto di Modlin, Adam Szablowski, ha confermato ai media polacchi che lo scalo è stato immediatamente chiuso e che gli artificieri sono stati chiamati a ispezionare il velivolo e i bagagli dei passeggeri. Fonti locali, tra cui TVN24 e altri media polacchi ripresi dalla stampa internazionale, riferiscono che i viaggiatori sono stati fatti sbarcare e trasferiti nell’area arrivi mentre proseguono i controlli di sicurezza. In una nota, l’aeroporto ha precisato che “i servizi competenti stanno verificando la minaccia segnalata e garantendo la sicurezza di tutte le persone presenti nello scalo”. Modlin, situato a circa 35 chilometri dalla capitale e utilizzato prevalentemente dalle compagnie low cost, resterà chiuso fino a nuovo avviso.

Cosa ha fatto scattare l’allarme

La compagnia Lot ha confermato di essere stata informata dalle autorità aeroportuali di una possibile minaccia alla sicurezza sul volo LO286 proveniente da Heathrow. Al momento non risultano feriti né sono state comunicate evidenze di un effettivo ordigno a bordo.

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