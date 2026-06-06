Cronaca

Tragico incidente nella notte a Brescello: muore 19enne, ferito un amico

di Emily Gabrielli - 6 Giugno 2026

Tragedia nella notte a Brescello, nel Reggiano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre si trovava in bicicletta lungo la strada provinciale 62 Cisa. Il giovane era insieme a un amico di 18 anni, rimasto anch’egli coinvolto nell’incidente e successivamente trasportato in ospedale per le cure necessarie.

L’impatto è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, i due ragazzi stavano percorrendo il tratto stradale in sella alle rispettive biciclette quando sarebbero stati urtati da un’automobile guidata da un uomo di 43 anni, originario di Napoli.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con ambulanza e automedica. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il 19enne, le cui condizioni erano apparse subito disperate a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto. Nonostante i tentativi del personale medico, per il giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

L’amico 18enne, rimasto ferito, è stato invece soccorso e trasferito in ospedale. Al momento non sarebbero state rese note le sue condizioni, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali elementi utili a ricostruire le fasi precedenti all’impatto. I mezzi coinvolti nell’incidente, comprese le biciclette e l’auto del 43enne, sono stati posti sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici.

Nelle prossime ore gli inquirenti dovranno stabilire eventuali responsabilità e verificare tutti gli aspetti legati alla sicurezza stradale e alle condizioni di visibilità nel momento dell’incidente.