Tredicesime detassate in arrivo, tutte le novità
Al momento le ipotesi principali per l'accesso all'agevolazione prevedono una soglia fissata a 15.000 euro annui
In vista della nuova legge di bilancio, il governo sta valutando l’introduzione di un’imposta sostitutiva agevolata sulla tredicesima mensilità per i lavoratori dipendenti.
Tredicesime detassate in arrivo?
Attualmente la tredicesima viene tassata con le aliquote Irpef ordinarie progressive, che possono superare il 20% e non beneficiano delle normali detrazioni da lavoro.
La nuova proposta mira invece ad applicare un’aliquota fissa compresa tra il 10% e il 15%. Ciò per garantire ai lavoratori interessati un aumento netto del cedolino di dicembre senza modificare la retribuzione lorda.
L’impatto economico stimato per i beneficiari oscilla tra i 200 e i 500 euro netti, ma l’entità esatta dipenderà dai tetti di reddito stabiliti nel testo finale.
Al momento le ipotesi principali per l’accesso all’agevolazione prevedono una soglia fissata a 15.000 euro annui, proposta da Fratelli d’Italia con un costo stimato di circa 500 milioni di euro Oppure un’estensione del tetto fino a 30.000 euro.
Il dibattito
Nel dibattito di maggioranza è presente anche l’ipotesi di Forza Italia per una detassazione totale fino al 100% riservata alle fasce più deboli. Ciò, sebbene sia fortemente condizionata dalle coperture finanziarie.
Riguardo alla reale fattibilità e al passaggio in manovra, le fonti di maggioranza confermano l’esistenza di un accordo politico generale per inserire la misura nel testo legislativo.
Tuttavia, non si tratta ancora di un intervento approvato in via definitiva. Le stime sulla platea e sull’aliquota finale restano subordinate alle risorse disponibili e alle decisioni del CdM.
Già durante lo scorso anno un’ipotesi analoga di imposta sostitutiva era stata accantonata a causa dei costi elevati per le casse pubbliche e sostituita da un bonus una tantum di 100 euro.
Quindi, una volontà politica orientata a confermare il taglio fiscale a favore dei redditi medio-bassi. La certezza dell’importo effettivo e dei requisiti di accesso si avrà però soltanto con la definizione del testo ufficiale della manovra.
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