Cronaca

Ragazzo 22enne accoltellato alla stazione di Milano-Certosa: è morto

Trasportato in codice rosso al Fatebenefratelli è in pericolo di vita

di Claudia Mari - 27 Maggio 2026

Un altro episodio di violenza a Milano: un 22enne è stato accoltellato in stazione e dopo un ricovero d’urgenza è morto in ospedale.

Milano, accoltellato un 22enne: la ricostruzione

I fatti sono accaduti nella stazione ferroviaria di Milano-Certosa nella tarda serata di ieri sarebbe scoppiata una violenta rissa che avrebbe coinvolto almeno una decina di giovani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il gruppo si sarebbe affrontato direttamente nell’area dei binari, sotto gli occhi dei presenti e dei passeggeri in attesa dei treni.

Nel corso del violento scontro, un ragazzo 22enne, cittadino italiano, sarebbe stato raggiunto da una coltellata sferrata durante la colluttazione. Dopo il fendente, il giovane si sarebbe accasciato a terra perdendo molto sangue e rimanendo privo di sensi sul binario 6 della stazione. La scena ha immediatamente fatto scattare l’allarme, con alcuni testimoni che hanno richiesto l’intervento urgente dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto, il 22enne versava in condizioni gravissime. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente in stazione prima di disporre il trasferimento d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano in codice rosso. Secondo quanto emerso, il ragazzo è stato ricoverato in pericolo di vita ed è morto dopo appena qualche ora.

Nel frattempo, gran parte dei giovani coinvolti nella rissa sarebbe riuscita a fuggire prima dell’arrivo delle pattuglie. Alcuni di loro, secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, sarebbero saliti rapidamente a bordo di un treno in partenza, facendo perdere le proprie tracce.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili dell’aggressione. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella stazione e raccogliendo le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena, nel tentativo di ricostruire le fasi della rissa e individuare l’autore del ferimento.