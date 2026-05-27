Politica

Un quadro più equilibrato di quanto ci si è affrettati a raccontare prima del voto

di Eleonora Manzo - 27 Maggio 2026

Le ultime elezioni amministrative in Italia consegnano un quadro più equilibrato di quanto certa lettura frettolosa avesse provato a raccontare. Non c’è stato alcun terremoto politico, né tantomeno quel “crollo” del centrodestra che in molti avevano frettolosamente annunciato.

Al contrario, il voto amministrativo ha confermato una realtà molto concreta: il centrodestra resta competitivo, radicato e capace di ottenere risultati importanti nei territori quando riesce a esprimere candidature credibili, riconoscibili e ben collegate alle comunità locali.

È dentro questo contesto che assume rilievo la dichiarazione di Giorgia Meloni, che ha sintetizzato il dato politico emerso dalle urne. “E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani”. Una frase ironica, certo, ma soprattutto un messaggio politico preciso.

La presidente del Consiglio ha voluto respingere la narrazione di un centrodestra in difficolta strutturale, rivendicando invece un dato semplice: anche in una tornata storicamente molto legata alle dinamiche civiche e locali, la coalizione di governo ha dimostrato di avere ancora consenso, presenza e capacità di proposta.

I risultati, in effetti, suggeriscono prudenza a chi voleva trasformare le comunali in un referendum nazionale contro l’esecutivo.

Il centrodestra ha ottenuto due affermazioni di peso, a partire da Venezia, vittoria simbolicamente rilevante, e da Reggio Calabria, dove la coalizione torna a guidare il capoluogo dopo anni. Il centrosinistra mantiene una presenza solida in alcune aree storicamente favorevoli, in particolare in Toscana, e conferma la propria capacità di competere quando riesce a presentarsi con alleanze coese. Ma il punto politico generale è che il voto locale non ha prodotto quella spallata che qualcuno immaginava.

Come spesso accade nelle amministrative, il quadro resta articolato. Contano i partiti, ma contano ancora di più i candidati, le liste civiche, la qualità delle classi dirigenti territoriali, la credibilità personale di chi si presenta agli elettori. Ed è forse proprio questa la lezione più utile anche per il centrodestra: i risultati migliori arrivano dove la proposta politica sa unire identità, buongoverno e conoscenza reale dei problemi locali. In questo senso, più che un semplice test di meta mandato, queste elezioni offrono un’indicazione di metodo.

C’è poi un altro dato da non sottovalutare: l’affluenza, fermatasi al 60,06%, in calo rispetto alla tornata precedente. E’ un segnale che riguarda tutti e che impone una riflessione seria. Per il centrodestra, che oggi guida il governo del Paese, può diventare anche un’occasione: rafforzare il legame tra amministrazione e cittadini, dimostrare con i fatti la qualità della propria azione, tradurre la stabilita nazionale in risposte concrete sui territori.

Le ricadute positive, dunque, ci sono. La prima è politica: Meloni può rivendicare che non esiste un automatico logoramento della maggioranza. La seconda è strategica: la coalizione mostra di poter vincere quando resta unita e valorizza profili forti. La terza è prospettica: queste amministrative possono rappresentare per il centrodestra un punto di consolidamento, non di arrivo, utile a costruire una fase nuova fatta di maggiore radicamento, selezione della classe dirigente e continuità amministrativa.

In definitiva, il voto non dice che il centrodestra abbia vinto tutto, ma dice con chiarezza che non ha perso il Paese reale. E, in politica, quando gli avversari annunciano il tuo declino e gli elettori continuano invece a premiarti in piazze decisive, il segnale conta. Eccome.