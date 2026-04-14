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Treni: guasto su linea Av Napoli-Roma. Ritardi fino a 3 ore

I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema che si è verificato all'alba

di Redazione - 14 Aprile 2026

A causa del ritrovamento di un cadavere sulla ferrovia a Chiusi, in provincia di Siena, la linea ad Alta Velocità e' ancora bloccata per le operazioni della polizia giudiziaria. I treni alla Stazione ferroviaria di Santa Maira Novella hanno subito ritardi fino a 120 minuti sia in arrivo che in partenza, Firenze, 16 dicembre 2025. ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI

La circolazione ferroviaria dell’Alta velocità sulla linea Roma – Napoli, è pesantemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Napoli. I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e essere deviati sulla linea convenzionale via Formia o via Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti.

Disagi per i viaggiatori. Problemi anche per i treni regionali

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema che si è verificato all’alba, intorno alle ore 6, come comunicato da Rfi, Rete Ferroviaria Italiana. Disagi anche per i treni Intercity con ritardi di percorrenza fino a 60 minuti.