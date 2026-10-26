Cronaca

Trovato morto Antoine de Massy, cugino del principe Alberto II di Monaco

Il corpo del giovane è stato scoperto in un’area verde vicino a Villa Sauber. Una persona è stata fermata dalla polizia, ancora da chiarire le cause della morte

di Lino Sasso - 26 Ottobre 2026

Mistero nel Principato di Monaco, dove Antoine de Massy, 29 anni, cugino di secondo grado del principe Alberto II di Monaco, è stato trovato morto. Il corpo del giovane, appartenente alla famiglia Grimaldi, è stato rinvenuto in un giardino lungo il boulevard du Larvotto, alle spalle di Villa Sauber. A riportare la notizia è il quotidiano Monaco Matin, secondo il quale una persona sarebbe stata posta in stato di fermo nella mattinata di oggi. Al momento non è chiaro se si tratti di un testimone o di una persona coinvolta negli accertamenti sulla morte del 29enne.

Antoine de Massy era figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale. Apparteneva a un ramo della famiglia principesca monegasca ed era nipote della principessa Antoinette, sorella maggiore del principe Ranieri III. Il 29enne era cugino di secondo grado dell’attuale sovrano del Principato, Alberto II di Monaco.

La scoperta dopo l’allarme dei familiari

Secondo la ricostruzione pubblicata dal quotidiano, a far scattare le ricerche sarebbe stata la preoccupazione di un familiare, insospettito dall’assenza di Antoine de Massy a un pranzo di famiglia organizzato domenica. Non riuscendo ad avere sue notizie, il parente si sarebbe rivolto alla polizia del Principato per segnalarne la scomparsa. Poche ore dopo, il corpo del giovane è stato individuato in un’area verde. Restano ancora da chiarire le circostanze del decesso. Le informazioni finora diffuse non consentono di stabilire se la morte sia riconducibile a cause naturali, a un incidente o all’intervento di terze persone. L’attenzione degli investigatori si concentra sulle ultime ore di vita del giovane e sulle circostanze del ritrovamento.

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