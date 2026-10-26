Dalla tavola alla terra, l’Enea trasforma lo scarto in vita

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Non un banale compostaggio, ma una sofisticata operazione di ecologia molecolare
Sotto la superficie dei nostri campi si consuma una crisi silenziosa. Avanza il progressivo saccheggio biologico e strutturale del suolo agrario. E se la cura per la terra divorata dall’agricoltura intensiva fosse nascosta proprio negli scarti dei nostri cibi? È questa la promessa scientifica al centro di DeliSoil, una iniziativa quadriennale europea che vede l’Enea tra i protagonisti.
L’agenzia italiana non si limita a un ruolo di supporto. Guida infatti il Work Package 2. Il vero motore biologico del consorzio è dedicato al ripristino della salute e della fertilità dei terreni tramite ammendanti su misura, i soil improvers.
Affascinante, l’intuizione dei ricercatori guidati da Annamaria Bevivino. Si punta a trasformare le matrici residue dell’agroindustria. Oggetto del progetto, le vinacce, la sansa, i sottoprodotti cerealicoli da combinare con contenuti microbici selezionati.
Non un banale compostaggio, ma una sofisticata operazione di ecologia molecolare. Una azione capace di riattivare il microbioma tellurico e orchestrare una virtuosa simbiosi tra l’apparato radicale e imicrorganismi.
La maturità di questa frontiera, emersa con forza a Cibus Tec 2026 a Parma. Tra i padiglioni dell’ingegneria alimentare, l’Enea ha portato direttamente i campioni concreti dei soil improvers di DeliSoil. Così dimostrando all’industria come chiudere l’anello della filiera.
Nel convegno scientifico “Il suolo è dove nasce il cibo”, gli esperti dell’agenzia hanno rilanciato la vision One Health. La salute dell’ecosistema umano – dicono- comincia dalla complessa, invisibile biochimica custodita nella terra.
DeliSoil dimostra così agli appassionati di scienze che la transizione ecologica non è un’astrazione. E’ bioeconomia applicata, dove lo scarto industriale rinasce come scintilla vitale per i suoli di domani.