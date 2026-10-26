Six Kings Slam, a dicembre Sinner giocherà a Riad
Il recupero dell'azzurro incrocia lo slittamento temporale del torneo
Jannik Sinner conferma il rientro al Six Kings Slam di fine dicembre. Arriva la conferma ufficiale dallo stesso Jannik Sinner: l’azzurro parteciperà al torneo di Riad, riprogrammato dal 27 al 30 dicembre di quest’anno all’ANB Arena.
Sinner giocherà a Riad
Dopo lo stop anticipato della stagione autunnale per curare l’infortunio al ginocchio, l’esibizione saudita si trasforma dunque nel banco di prova per il suo rientro in campo.
Il percorso di recupero e la scelta dell’azzurro
Lo slittamento delle date del torneo ha aperto la strada al reinserimento del numero uno azzurro nell’elenco dei partecipanti.
La rinuncia agli impegni di ottobre ha consentito a Sinner di seguire il piano di riabilitazione senza forzare i tempi.
La collocazione dell’evento a fine dicembre gli permette di testare la tenuta fisica a ridosso dell’avvio della stagione 2027.
I test sul cemento
Il confronto sul cemento con i principali rivali del circuito offrirà all’azzurro la possibilità di ritrovare il ritmo partita in vista degli Australian Open, vero obiettivo della prima parte del nuovo anno.
L’evento
La manifestazione conferma un montepremi record (6 milioni di dollari riservati al vincitore) e una struttura di torneo articolata su tre giornate agonistiche.
Le sfide prenderanno il via il 27 dicembre con i quarti di finale, proseguiranno il 28 con le semifinali per concludersi con la finale del 30 dicembre.
Torna alle notizie in home