Economia

Taxi e noleggiatori minacciano lo sciopero

Consegnate al Mit le richieste delle categorie, martedì un'assemblea a Firenze

di Giorgio Brescia - 26 Ottobre 2026

Storici rivali nei servizi di mobilità, taxi e noleggiatori con conducente si sono ritrovati per la prima volta uniti. Una protesta comune animata davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro il rincaro dei carburanti.

La protesta comune

In assenza del ministro Matteo Salvini e del viceministro Edoardo Rixi, le delegazioni sono state ricevute dai funzionari del dicastero. A loro hanno consegnato un documento contenente le proposte urgenti della categoria

La nota congiunta è stata diramata dalle sigle taxi Uri, itTaxi e Unicoop, che auspicano ora un confronto risolutivo direttamente con Salvini.

Le ragioni dell’agitazione

Al presidio di Porta Pia hanno aderito anche gli operatori rappresentati da Unitrav, manifestando a piedi e fuori turno per garantire la regolarità del servizio pubblico. Al centro del tavolo, la richiesta di ripristinare un adeguato credito d’imposta e istituire un fondo straordinario di compensazione, a fronte di spese operative cresciute fino al 30%.

Ultima ora

L’ultim’ora segnala una rapida escalation della vertenza. Per domani, convocata a Firenze una maxi-assemblea nazionale promossa da 27 organizzazioni di categoria. tra queste Federtaxi Cisal, Uiltrasporti e Usb Taxi. Senza risposte immediate del governo sul fronte degli sgravi fiscali, l’inedita convergenza tra sigle potrebbe sfociare a breve nella proclamazione di uno sciopero generale.

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