Cronaca

Papa Leone XIV farà il viaggio in Uruguay, Perù e Argentina

Toccherà quattordici località nell'arco di dodici giorni, rappresentando una delle missioni internazionali più dense e articolate del pontificato

di Angelo Vitale - 26 Ottobre 2026

La Sala Stampa della Santa Sede ha ufficialmente confermato il prossimo viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Sud America, in programma dal 6 al 17 novembre. Il Pontefice visiterà l’Uruguay, l’Argentina e il Perù, mantenendo per intero l’itinerario annunciato. Una notizia che rassicura i fedeli dopo i pareri favorevoli arrivati dall’équipe medica che lo segue. L’identità ne scrisse all’atto del suo ricovero al Gemelli.

Il tour pastorale

Il papa toccherà quattordici località nell’arco di dodici giorni, rappresentando una delle missioni internazionali più dense e articolate del pontificato. Tra gli appuntamenti principali del viaggio di papa Leone XIV figurano gli incontri con i capi di Stato, le celebrazioni con la comunità ecclesiale e i momenti dedicati ai giovani e al mondo accademico.

Particolare rilievo avranno anche le tappe dedicate al dialogo con i rappresentanti dei popoli amazzonici e alla chiusura dell’Anno giubilare di Santo Toribio de Mogrovejo.

La conferma dell’itinerario

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dalle conferenze episcopali locali e dalle comunità cattoliche latinoamericane, pronte a riabbracciare il Papa in una visita che unisce l’evangelizzazione al sostegno sociale e al dialogo interculturale.