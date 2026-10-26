Meteo

Autunno in fibrillazione, in arrivo freddo, piogge e maltempo per Ognissanti

Tra la fine di ottobre e il primo novembre, il tempo subirà un duro colpo. Le correnti fredde dai Balcani scenderanno sul mar Mediterraneo.

di Gianluca Pascutti - 26 Ottobre 2026

L’autunno cambia improvvisamente passo. Le condizioni meteorologiche sull’Italia si preparano a una svolta radicale. Una massa d’aria fredda in discesa dai Balcani punta dritta verso la nostra penisola. Questo flusso gelido aprirà una fase climatica decisamente movimentata. Le previsioni delineano uno scenario caratterizzato da frequenti sbalzi termici e precipitazioni diffuse.

Una tregua temporanea prima del peggioramento

Prima dell’arrivo del maltempo vero e proprio, la penisola vivrà una breve parentesi stabile. Le regioni italiane godranno di cieli sereni o parzialmente nuvolosi grazie a una rimonta anticiclonica temporanea. Tuttavia, questo scudo atmosferico durerà ben poco. Il quadro meteo cambierà drasticamente già a partire dalla seconda metà della settimana. Le correnti orientali cominceranno a premere lungo i confini adriatici.

Il meteo del Ponte di Ognissanti tra piogge e freddo

Tra la fine di ottobre e il primo novembre, il tempo subirà un duro colpo. Le correnti fredde dai Balcani scenderanno sul mar Mediterraneo. Questo fenomeno innescherà la formazione di instabilità atmosferica marcata. Le regioni del medio adriatico e il Sud Italia risulteranno le più esposte. Qui si attendono piogge insistenti, rovesci temporaleschi e un generale calo termico. Al contrario, il Nord e gran parte del Centro resteranno protetti dai fenomeni più violenti, pur sperimentando temperature frizzanti.

La tendenza per la prima settimana di novembre

L’instabilità atmosferica non si esaurirà con il fine settimana festivo. La prima settimana di novembre potrebbe riservare ulteriori sorprese sul fronte meteo. Tra il due e il sei del mese sono attesi nuovi impulsi freddi. La discesa di aria gelida potrebbe favorire la nascita di vortici ciclonici secondari. Questa evoluzione riporterebbe precipitazioni estese anche al Nord e alle zone tirreniche. Le temperature scenderanno decisamente sotto la media climatica del periodo. La neve farà la sua comparsa lungo la dorsale appenninica a quote via via più basse.

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