Italpress Top News

Trump all’Onu “Altri hanno parlato di pace, io l’ho realizzata”

di Italpress - 22 Settembre 2026

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mentre gli altri hanno parlato, io ho agito. Mentre gli altri hanno parlato di pace, io l’ho realizzata. Mentre gli altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate. Mentre gli altri hanno parlato di coraggio, l’America lo ha dimostrato, e mentre gli altri hanno promesso forza, io l’ho usata per rendere l’America il Paese più potente del mondo. Lavorando con molte nazioni presenti in questa sala, stiamo risolvendo decenni di sfide intrattabili e chiudendo anni di questioni irrisolte, e lo stiamo facendo bene”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso all’Assemblea Generale dell’Onu.“E’ il principale sponsor del terrore la Repubblica Islamica dell’Iran – ha detto Trump -. Per 51 anni, il regime fanatico iraniano ha governato con spargimenti di sangue e omicidi di massa, diffondendo morte, carneficina e caos in tutto il Medio Oriente e oltre. Erano il bullo del Medio Oriente, ma non lo sono più. Fin dal primo giorno in cui sono entrato nell’arena politica, sono stato incrollabile: non permetterò mai all’Iran di avere un’arma nucleare. L’anno scorso, appena insediato, ho immediatamente avviato i negoziati con l’Iran offrendo una piena cooperazione economica in cambio della fine del loro programma nucleare e del sostegno al terrorismo, ma hanno rifiutato categoricamente, e questo è stato un grande errore”.“La Marina degli Stati Uniti ha recentemente scortato più di 1 miliardo di barili di petrolio fuori dallo Stretto di Hormuz, e ora fluisce più petrolio che in qualsiasi altro momento dall’inizio del conflitto – ha sottolineato il presidente Usa -. Stiamo scortando fuori 22, 25, 30, 32 e fino a 37 navi al giorno e ogni singola notte, ma devo prendere una grande decisione. Si farà un accordo con l’Iran che permetta loro di ricostruire e creare un Paese molto più grande di quanto sia mai stato prima, magari uno dei più grandi del Medio Oriente o del mondo? Oppure anniento la Repubblica Islamica e lo faccio rapidamente, senza mai più dare loro la possibilità di uccidere e distruggere persone e Paesi? Li spingo all’inferno senza alcuna possibilità di sopravvivere nè speranza di grandezza futura per generazioni? Tuttavia – ha aggiunto -, credo che faremo un accordo subito dopo le elezioni, perchè non avrebbe senso per loro non farlo. Stanno aspettando di vedere come andrò alle elezioni di metà mandato; quello che non capiscono è che io non sono candidato: l’ho già fatto e ho vinto con una vittoria schiacciante. Abbiamo vinto con un’enorme vittoria schiacciante e sarò qui per due anni e mezzo; il Partito Repubblicano è candidato e li aiuterò, ma io non sono candidato. Non do assolutamente alcun peso e non darò credito alle elezioni quando si tratta dell’Iran: l’unica cosa che conta per me è che l’Iran non avrà mai un’arma nucleare”.“Da quando mi sono insediato, è stato per me un grande onore risolvere otto guerre e stringere amicizia con i leader di molti di questi Paesi – ha detto ancora Trump -. Molte di queste guerre andavano avanti da anni o decenni: il motivo per cui sono riuscito a raggiungere questi accordi è stato l’uso delle mie relazioni speciali, del commercio, dei dazi e della minaccia di dazi. Tra questi, gli accordi tra Cambogia e Thailandia, Kosovo e Serbia, Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, Pakistan e India, Armenia e Azerbaigian, e naturalmente la guerra a Gaza. Quasi ognuno di questi Paesi mi ha scritto una lettera di ringraziamento: il Primo Ministro del Pakistan ha dichiarato che Donald Trump è stato responsabile del salvataggio di 30 milioni di vite. Il Presidente dell’Azerbaigian ha detto che il Presidente Trump in sei mesi ha fatto un miracolo, e il Primo Ministro dell’Armenia ha affermato che questa svolta non sarebbe stata possibile senza l’impegno personale del Presidente Trump. Il Presidente della Cambogia ha affermato che lo straordinario senso dello Stato del Presidente Trump è stato vitale nel prevenire una grande perdita di vite e ha spianato la strada al ripristino della pace. Il Presidente del Ruanda ha detto che quando il Presidente Trump ha visto l’opportunità di contribuire alla pace, l’ha colta immediatamente, risolvendo un conflitto durato 32 anni”.“Stiamo lavorando a stretto contatto con i leader di Russia e Ucraina e risolveremo anche questo conflitto, più rapidamente di quanto la gente creda – ha spiegato Trump -. Ogni mese muoiono 25.000 giovani, principalmente soldati. Inoltre, la situazione tra Stati Uniti e Iran verrà risolta in un modo o nell’altro”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).