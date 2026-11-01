Esteri

Trump non ha fretta sull’Iran: “Possiamo colpirli in dieci minuti”

Il presidente Usa punta direttamente al sito di Pickaxe Mountain: "Possiamo fare tutto rapidamente"

di Maria Graziosi - 1 Novembre 2026

Trump non ha fretta sull’Iran: “Dobbiamo ancora occuparci di uno o due siti, ma possiamo farlo in dieci minuti”. Il Wall Street Journal sottolinea, insieme alle dichiarazioni del presidente americano, che lo stesso non ha alcuna fretta nello scagliarsi, di nuovo, contro Teheran. Dopo una telefonata con Benjamin Netanyahu, tenuta ieri mattina, il punto tra gli alleati. La tensione in Medio Oriente torna a farsi ancora più alta. E di sicuro dopo le mid-term qualcosa dovrà succedere.

Trump non ha fretta sull’Iran

“Abbiamo messo fuori uso il loro programma nucleare”, ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti nella sua residenza in Florida. Adesso bisogna finire il lavoro. “Dobbiamo ancora occuparci, direi, di uno o due siti, ma possiamo farlo in dieci minuti”. Il presidente ha quindi menzionato direttamente l’obiettivo di Pickaxe Mountain. E anzi lo ha indicato chiaramente. “Probabilmente potreste guardare a Pickaxe Mountain, e bisogna occuparsi di quello. Possiamo fare tutto molto rapidamente”.

E i negoziati?

Sul fronte diplomatico, Trump ha descritto come positivi i contatti con Teheran per arrivare a una conclusione del conflitto, iniziato a febbraio con gli attacchi di Stati Uniti e Israele. “I negoziati stanno andando bene”, ha affermato, pur aggiungendo che l’Iran “non è molto affidabile”. Insomma, il solito Trump che da una parte minaccia e dall’altra lascia aperta la porta. Sa, benissimo, che incombono le mid term e che dalle elezioni americane dipenderà gran parte del resto del suo secondo mandato alla presidenza Usa.