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La Roma si impone a Udine con un sonoro 5 a 2 aspettando la Champions

di Marzio Amoroso - 1 Novembre 2026

@ANSAfoto

Udinese-Roma si è giocata davanti a uno stadio gremito, quello delle grandi occasioni. I tifosi giallorossi, storicamente gemellati con i friulani, sono arrivati in oltre 5.000 per seguire Malen e compagni. I ragazzi di Gasperini sono scesi in campo molto aggressivi, con la voglia di chiudere subito la partita per poi abbassare i ritmi e pensare al prossimo turno di Champions League che si giocherà martedì a Manchester.

Giallorossi primo tempo devastante

L’Udinese, penultima in classifica, si è schiera con una formazione molto fisica. I primi dieci minuti sono sembrati molto equilibrati, poi ai bianconeri si è spenta la luce e hanno subìto il primo gol di testa firmato dal capitano giallorosso Cristante. La Roma sale in cattedra e al 31’ si è porta sul 2 a 0 con Rodrigo Mora, che a pochi passi dalla porta sigla il suo terzo centro in Serie A. Passano un paio di minuti ed è arriva anche il gol di Malen, che con facilità da dentro l’area ha batte Okoye. Prima del riposo c’è stato spazio anche per la rete di N’Dika, che lasciato solo in area svetta di testa e insacca. I primi 45’ finiscono 4 a 0 per gli ospiti tra i fischi dei tifosi dell’Udinese e il grande entusiasmo dei numerosi sostenitori giallorossi.

Nella ripresa la musica non cambia

Nella ripresa l’Udinese tenta di reagire, Miller calcia da fuori area, Gollini respinge ma il pallone è arriva all’ex Zaniolo che da pochi passi non può sbagliare. Calato il ritmo, sono salite le individualità, il giovane italo-tedesco Palma accorcia ancora le distanze, abile a sfruttare una palla in area calciando al volo dal dischetto del rigore. L’Udinese ci crede e continua a spingere, ma a mettere fine ai giochi ci ha pensa Ghilardi. La Roma vince meritatamente e si prepara per la delicata trasferta di Champions in Inghilterra, mentre l’Udinese incassa l’ennesima sconfitta e la panchina di Runjaić pare compromessa.

Ora si pensa alla Champions

I giallorossi, insieme a molti tifosi, non sono rientrati nella Capitale, dopo la notte di riposo in terra friulana, oggi voleranno a Manchester, dove martedì sera alle ore 21:00 all’Old Trafford affronteranno il Manchester United. Una partita delicata ma tutta da giocare, visto anche il momento non troppo brillante degli inglesi.

Manchester United – Roma dove vederla

Sarà possibile vedere Manchester United – Roma martedì 3 novembre alle ore 21:00 su Sky Sport Calcio, su NOW e in streaming su Sky Go.

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