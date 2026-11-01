Turismo

In Val di Sole dove la montagna cambia ritmo tra neve e benessere

In Val di Sole, il Tevini Resort inaugura Chrysâlis, una nuova spa dedicata al benessere. Tra rituali sensoriali, gastronomia e paesaggi alpini, la montagna d'inverno mostra un volto diverso.

di Simone Pasquini - 1 Novembre 2026

In Val di Sole l’inverno arriva con il rumore degli impianti che riprendono a funzionare e quello, assai più discreto, della neve che si deposita sui boschi. Il turismo alpino, tuttavia, sta cambiando abitudini. Accanto agli sciatori che aspettano l’apertura delle piste cresce l’interesse per soggiorni nei quali la montagna diventa anche un luogo di riposo, capace di attrarre visitatori interessati al benessere e alla gastronomia del territorio.

Chrysâlis, una nuova idea di benessere

Si inserisce in questa tendenza il Tevini Resort, che il 6 dicembre inaugurerà Chrysâlis, una nuova spa riservata agli adulti. Il progetto interpreta una concezione del benessere che guarda ai rituali antichi, utilizzando l’architettura contemporanea per costruire un percorso basato sulle sensazioni e sull’alternanza delle temperature.

Un viaggio sensoriale tra luce e oscurità

Il riferimento alla crisalide, da cui deriva il nome, suggerisce l’idea di una trasformazione graduale. Il percorso, chiamato Orione, attraversa ambienti caratterizzati da atmosfere differenti. Si comincia da Kairos, uno spazio dedicato alla preparazione, per proseguire in Vortex, una sala circolare concepita per favorire il raccoglimento. L’acqua entra in scena con Lavacrum, mentre la sauna finlandese Athânor introduce il calore intenso che precede l’immersione nel biolago Rheo.

Tra gli ambienti più particolari figura Nigredo, una stanza oscurata con una volta stellata, pensata per ridurre gli stimoli esterni. Il passaggio successivo conduce ad Albedo, dominata dalla luce, mentre il percorso termina nella vasca idromassaggio Lêvitas. Una successione che riprende pratiche già conosciute nella cultura termale europea, reinterpretandole attraverso il linguaggio del design.

La montagna oltre le piste da sci

L’apertura coincide con l’inizio della stagione sciistica nel comprensorio Campiglio Dolomiti di Brenta, raggiungibile attraverso la vicina telecabina. La posizione permette di organizzare giornate sulle piste e dedicare il pomeriggio ad attività più tranquille, una formula che sta contribuendo a diversificare l’offerta turistica delle località alpine.

I sapori della Val di Sole

Un altro elemento di interesse riguarda la cucina. Al Tevini Resort i prodotti delle malghe della Val di Sole costituiscono il riferimento di una proposta gastronomica che cerca un punto d’incontro tra ricette trentine e interpretazioni contemporanee. Il ristorante Notte Fine Dining sviluppa questo orientamento attraverso menu degustazione e una selezione di vini.

L’ospitalità incontra il paesaggio alpino

Nelle camere, invece, il richiamo al territorio passa attraverso materiali come il cirmolo e l’abete, tradizionalmente utilizzati nell’architettura alpina. Le diverse tipologie di sistemazione, dalle camere Comfort alle suite, rispondono a esigenze di soggiorno differenti, mantenendo un rapporto visivo con il paesaggio circostante.

Per l’avvio dell’inverno è prevista anche la proposta Free Ski, legata alla riapertura delle piste.

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