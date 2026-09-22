Esteri

Strage di Tumbler Ridge, la Columbia Britannica accusa OpenAI

Il caso può cambiare le regole della sicurezza nell’AI

di Marzio Amoroso - 22 Settembre 2026

La provincia della Columbia Britannica ha avviato un’azione legale contro OpenAI, sostenendo che l’azienda avrebbe ignorato segnali cruciali legati all’account ChatGPT di Jesse Van Rootselaar, la 18enne responsabile della strage di Tumbler Ridge del 10 febbraio 2026. L’accusa è pesante, OpenAI avrebbe rilevato mesi prima attività violente e contenuti potenzialmente pericolosi, decidendo però di non avvisare la polizia.

Il blocco dell’account e la mancata segnalazione

Secondo gli atti depositati, l’account della giovane era stato bloccato sette mesi prima dell’attacco. I sistemi di sicurezza avevano intercettato conversazioni con elementi di violenza armata. Alcuni dipendenti avrebbero chiesto di avvisare le autorità, ma la dirigenza avrebbe valutato che non esistesse un rischio imminente. La provincia sostiene che questa decisione ha avuto un impatto diretto sulla tragedia.

La strage e il contesto familiare

Il 10 febbraio 2026 Van Rootselaar ha ucciso otto persone, tra cui la madre, il fratellastro, cinque studenti e un’assistente scolastica, prima di togliersi la vita. La RCMP conosceva già la situazione familiare, in passato erano intervenuti per problemi di salute mentale e avevano sequestrato delle armi dalla casa. Per la provincia, una segnalazione da parte di OpenAI avrebbe potuto attivare un controllo immediato ed evitare la strage.

Le accuse della Columbia Britannica

L’accusa sostiene che ChatGPT, in questo drammatico caso, abbia introdotto procedure di sicurezza insufficienti, e che OpenAI abbia trattato le conversazioni della giovane come un semplice caso di violazione delle policy, senza considerare il potenziale rischio reale.

La risposta di OpenAI

Sam Altman ha espresso profondo rammarico per la mancata segnalazione, promettendo miglioramenti nei protocolli interni. OpenAI ribadisce che, al momento del blocco dell’account, non erano presenti elementi che superassero la soglia per un allarme alle forze dell’ordine. La provincia replica che le riforme promesse non sarebbero mai state implementate.

Un nodo legale che può cambiare tutto

Il punto centrale della causa riguarda il dovere di controllo mirato delle aziende che gestiscono sistemi di intelligenza artificiale. Se il tribunale stabilirà che OpenAI doveva avvisare la polizia, l’intero settore potrebbe essere costretto a ridefinire le procedure di gestione dei contenuti a rischio.

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