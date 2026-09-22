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La Casa Bianca lancia la Trump Tv, canale in diretta 24 ore su 24: è scontro con la stampa

Il debutto arriva nel pieno dello scontro tra Trump e alcuni dei principali organi di informazione statunitensi, dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per CNN, MS NOW e Politico

di Lino Sasso - 22 Settembre 2026

La Casa Bianca lancia Trump Tv, un canale video attivo 24 ore su 24 dedicato ai successi dell’amministrazione di Donald Trump. La nuova piattaforma, denominata ufficialmente “Trump Tv: The Essentials Station”, trasmetterà ininterrottamente contenuti selezionati dalla presidenza americana attraverso il canale YouTube della Casa Bianca e l’applicazione ufficiale. Il debutto arriva nel pieno dello scontro tra Trump e alcuni dei principali organi di informazione statunitensi. E appena dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per CNN, MS NOW e Politico. La decisione ha quindi provocato l’immediata reazione delle testate coinvolte e riacceso il dibattito sulla libertà di stampa negli Stati Uniti.

Il nuovo canale della Casa Bianca per raccontare i successi del presidente

A presentare l’iniziativa è stato Kaelan Dorr, vice assistente del presidente degli Stati Uniti, attraverso un messaggio pubblicato su X. Secondo Dorr, la stampa avrebbe in alcuni casi raccontato in maniera inaccurata, o addirittura ignorato, i risultati ottenuti dall’amministrazione Trump a beneficio dei cittadini americani. Accuse rilanciate dallo stesso presidente Usa che parlato senza mezzi della necessità di trovare una soluzione al dilagare di fake news. La risposta della Casa Bianca è dunque una diretta streaming permanente. Un canale attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, dedicato a quelli che la presidenza considera i propri maggiori successi. Il canale ha debuttato ieri sera trasmettendo come primo contenuto un discorso pronunciato da Trump a Mount Rushmore il 3 luglio.

CNN, Politico e MS NOW fanno causa a Trump

Il lancio di Trump Tv arriva dopo la decisione del presidente americano di vietare l’accesso alla Casa Bianca ai giornalisti di CNN, MS NOW e Politico. Le tre testate hanno annunciato un’azione legale contro la revoca degli accrediti, contestando il provvedimento. La vicenda ha provocato anche una reazione delle principali emittenti televisive statunitensi. Il pool incaricato di seguire gli eventi presidenziali ha annunciato la sospensione della copertura, rifiutandosi di sostituire la CNN nei servizi già programmati. Il sistema prevede normalmente una rotazione tra ABC, CBS, CNN, Fox News e NBC, con le immagini successivamente distribuite agli altri organi di informazione.

Le critiche a Trump Tv: propaganda e informazione di Stato

La nascita del nuovo canale ha suscitato immediate polemiche. Diversi commentatori hanno accusato la Casa Bianca di voler costruire un sistema di comunicazione controllato direttamente dall’amministrazione, sottraendosi al confronto con il giornalismo indipendente. In molti paragonano l’iniziativa ai sistemi utilizzati dai regimi autoritari per controllare l’informazione. Philip Lewis, vicedirettore di HuffPost, ha definito la Trump Tv una rete di propaganda statale, sottolineando la coincidenza tra il lancio del servizio e l’esclusione di tre importanti testate dalla Casa Bianca. Insomma, per i critici dell’iniziativa la Trump Tv solleva l’ennesimo interrogativo sul rapporto tra potere politico, informazione istituzionale e libertà di stampa.