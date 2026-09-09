Cronaca

Giovane tunisino muore durante la traversata Tunisi–Palermo

La traversata della speranza si è trasformata in tragedia poco prima dell’arrivo nel porto siciliano.

di Marzio Amoroso - 9 Settembre 2026

Un ragazzo tunisino di 25 anni privo di documenti è morto durante il viaggio sul traghetto partito da Tunisi e diretto a Palermo. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe tentato di raggiungere l’Italia nascosto all’interno di un’auto imbarcata sulla nave.

Tunisino trovato morto nel bagagliaio

Una volta attraccata la nave, il personale sanitario ha provato a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Il 25enne è stato dichiarato morto sul posto. La Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione le ultime ore del giovane, mentre la Polizia sta ascoltando l’equipaggio e verificando le condizioni in cui viaggiava il veicolo in cui era nascosto.

Le responsabilità

La salma è stata subito affidata a un medico legale per gli accertamenti necessari. Le autorità stanno valutando anche eventuali responsabilità legate alle modalità del viaggio e alle condizioni in cui il ragazzo è stato trovato.

Donna in stato di fermo

La proprietaria dell’autovettura, anch’essa di origine tunisina è stata la prima persona ad accorgersi della morte del giovane. La donna arrivata al porto siciliano è stata subito fermata con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e condotta nel carcere di Palermo.

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