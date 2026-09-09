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L’eredità di Guccini divisa tra moglie e figlia

Un'equa spartizione del patrimonio che evita inutili divisioni del repertorio e mette al sicuro, con garbo tutta emiliano, un'eredità culturale indelebile

di Dave Hill Cirio - 9 Settembre 2026

L’ultimo accordo del Maestrone Francesco Guccini: tra le dimore dell’Appennino e l’eredità d’autore. Non c’è ballata più intima né testo più misurato di quello vergato davanti al notaio. Tra l’eco delle piazze bolognesi e il rifugio senza tempo di Pavana, le ultime volontà del cantautore mettono ordine nel patrimonio di una vita, tracciando i contorni di una successione improntata alla riservatezza ma inevitabilmente destinata a far parlare. Il testamento pubblico, redatto nel gennaio del 2022 e registrato l’8 settembre 2026 dal notaio Luigi Stame, svela la geografia degli affetti e delle proprietà del cantautore.

I beni immobili alla moglie Raffaella

Il documento ufficiale, firmato alla presenza sia della consorte sia della figlia Teresa, annulla ogni precedente disposizione e vede emergere una figura centrale: Raffaella Zuccari.

La seconda moglie è stata indicata quale erede universale di tutti i beni immobiliari del Maestro. Dalla storica casa di Bologna fino all’amato casolare sull’Appennino tosco-emiliano, vera e propria fortezza dell’anima gucciniana. Il patrimonio mattonato passa interamente nelle mani dell’insegnante che dal 2011 accompagnava la quotidianità del poeta di Pavana.

Musica e parole divise a metà con la figlia Teresa

Se la pietra e i terreni vanno alla consorte, il tesoro più prezioso — quello fatto di note, versi e diritti editoriali — trova un perfetto equilibrio familiare. Alla figlia Teresa viene assegnata la totalità delle quote della Limentra srl, la società di famiglia, insieme al 50% dei diritti patrimoniali d’autore legati alla sterminata produzione musicale e letteraria del padre.

Il restante 50% dei proventi delle canzoni e dei libri andrà invece a Raffaella Zuccari. Un’equa spartizione del patrimonio che evita inutili divisioni del repertorio e mette al sicuro, con garbo tutta emiliano, un’eredità culturale indelebile.